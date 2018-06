Linda Evangelista se po sedmi letech rozešla s přítelem

Mortonovi v roce 2006 nevadilo, že čeká Linda Evangelista dítě s někým jiným. Pár ale po sedmi letech rozdělily neshody, kde by měl žít. Zatímco Morton miluje Kalifornii, modelka se zase nechce hnout z New Yorku. Poslední roky se tak vídali stále méně a jejich vztah nyní skončil.

Osmačtyřicetiletá Linda Evangelista je tedy nyní sama s šestiletým synem Augustinem, kterého má s manželem Salmy Hayekové miliardářem Françoisem-Henrim Pinaultem.

Ten se ovšem ke své ratolesti nechtěl znát. S modelkou randil od září 2005 do ledna 2006, a když zjistil, že je těhotná, nabádal ji k potratu. To ale odmítla, tak ji pustil k vodě.

Linda Evangelista s Françoisem Henrim Pinaultem v roce 2005

Aspoň tak to právník Evangelisty uvedl u soudu, u něhož požadovala modelka 46 tisíc dolarů měsíčně výživného a podíl na dědictví. Nakonec se s miliardářem dohodla na mimosoudním vyrovnání, jehož výši nesdělila. Podle zdrojů blízkých modelce ale dostává na syna to, co požadovala.