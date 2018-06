Modelka Linda Evangelista chce po miliardáři výživné 800 tisíc měsíčně

Podle listu New York Post modelka požaduje od svého exmilence alimenty ve výši 46 tisíc dolarů. "To by bylo jistě největší výživné v historii rodinného soudu," řekl soudce Matthew Troy.

Rozhodnutí o výši plateb by mělo padnout příští měsíc, kdy se obě strany sejdou u soudu na Manhattanu.

Linda Evangelista se synem Augustinem Jamesem Salma Hayeková, její dcera Valentina a manžel Francois-Henri Pinault

Zatímco miliardář Francois-Henri Pinault prý za svou dceru Valentinu utrácí každý měsíc kolem 50 tisíc dolarů, na syna nechce dát ani cent. "Zatnul se a nic neplatí," potvrdil modelčin právník William Beslow.

Linda Evangelista tak všechny náklady platí sama. Nejvíce utrácí za chůvu a bodyguardy. Soudce se pak modelky ptal, kolik hodin týdně vlastně pracuje.

"Ve dnech, kdy nepracuju, pracuju na svém vzhledu," odpověděla. "Musím do posilovny. Mám schůzky v salonech krásy. Musím se snažit, abych dostala další práci a udržela si svůj vzhled. Stejně jako sportovci."

Salma Hayeková a její manžel Francois-Henri Pinault

Modelčin syn Augustin James se narodil v říjnu 2006 a dcera Hayekové Valentina přišla na svět jen o 11 měsíců později. Miliardář tak musel mít poměr s modelkou během krátkého rozchodu s herečkou v roce 2006. Hayeková patrně o jeho dalším dítěti nevěděla, protože v rozhovorech vždy tvrdila, že její muž má jen tři děti - Valentinu a další dvě z předchozího manželství.

Pinault je bohatý podnikatel a stojí v čele společnosti PPR, která vlastní značky jako Balenciaga, Gucci, Alexander McQueen nebo Yves Saint Laurent. Jeho majetek se odhaduje na 11,5 miliardy dolarů.