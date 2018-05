Jsem ve fázi, kdy nemám potřebu se obhajovat, říká Linda Bartošová

„Občas slyším, že jsem si vybrala těžší cestu. Pro mě to byla cesta jediná možná. Uvědomila jsem si, že nechci život trávit přehlídkami v obchodních centrech. Nechtěla jsem být ta, která se umístila v Miss a stále se z toho snaží žít. Přišlo mi to málo. Když soutěž skončila, bylo prázdno,“ prohlásila Linda Bartošová.

Přestože po třetím místě v soutěži krásy dostávala nabídky na práci modelky, castingy a neustále čekání nebylo nic pro ni. Po Miss navíc začala studovat žurnalistiku na Karlově univerzitě a vytratila se z českého showbyznysu. Nakonec se dostala do zahraniční redakce České televize. Nálepka Miss jí ovšem zůstala.

„Řekněme to tak, že můj intelektuální profil není v očích některých lidí úplně čistý. A moje přijímání tohoto faktu mělo několik fází. Nejdřív jsem jakékoli zmínky o Miss naprosto odmítala. Když na to někdo narazil, přijímala jsem to s nevolí. Minulost, nemluvme o tom. Pak jsem pochopila, že to je součást mé osobnosti. Jsem naředěná různými vlivy a nesmím předstírat, že to tak není, protože by to byla lež. Teď jsem ve fázi, kdy nemám potřebu se obhajovat, i když jsou lidé, kteří mi to takzvaně nikdy neodpustí,“ míní.

I když byla soutěž krásy velkou zkušeností, je to podle Lindy Bartošové trvalé stigma, kterého se už nikdy nezbaví.

„Často se setkávám s chováním, které bych nazvala alternativní přísnost. Takové to my versus oni. Například my versus modelky. Někteří lidé to berou tak, že když máte zkušenost z komerční sféry, takzvaně jste se zašpinila, zařadila mezi ty druhé. Právě ve veřejnoprávních médiích, byť si jich velmi vážím, jsou lidé, kteří to nejsou schopni překousnout. Mám pocit, že žijí v bublinách. Je to škoda, život je přece barevný. Někdy si říkám: Proč mě má někdo vnímat skrze to, co se mi stalo v osmnácti letech? Co dělali v osmnácti ti, kteří mě posuzují?“ uvedla.