Limonádový Joe Karel Fiala se vrátil, Olšovský s Hámou se obarvili na blond

Karel Fila se samozřejmě nevrátil ve své nejslavnější roli, ale jako otec Limonádového Joa pan Kolaloka. Objeví se až v závěru představení, ale o to bouřlivější potlesk sklízí.

Na to, že mu v srpnu bude 82 let, je ve skvělé formě a iDNES.cz svěřil, že už se těší, až zase v květnu vyrazí na tenisové kurty. Od jeho zamilovaného sportu ho neodradila ani totální endoprotéza obou kolen, kterou předloni prodělal.

Blonďaté překvapení

Že právě Karel Fiala navždy zůstane tím jediným pravým "limonádníkem" uznávají i oba herci, kteří Limonádového Joeho alternují Aleš Háma a Lumír Olšovský. Dokonce se na jeho počest nechali na premiéru odbarvit na blond!

"Aleš mi včera zavolal a řekl: mám takovej nápad, jdeš do toho se mnou? A já: jasně s tebou jdu do všeho. O co jde? Byla to sranda, když jsme vedle sebe seděli s odbarvovačem na hlavě v šatně, jen jsme se báli, abychom nebyli oranžový," přiznal iDNES.cz Lumír Olšovský.



Podruhé taťkou

Aleš Háma tentokrát neslavil jen premiéru, ale také, že bude podruhé otcem. Manželka Gábina mu na přelomu kvěrna a června nadělí k synovi Jáchymovi dalšího potomka. Co to bude, zatím nevědí. "Když bůh dá, tak dítě," vtipkuje Aleš. "Hlavně aby to bylo zdravý, jinak je to jedno. Necháme se překvapit."



Vašutův splněný sen

Překvapením muzikálu jsou někteří herci, které by v podobném představení málokdo čekal. Jako zloduch Doug Badman exceluje Marek Vašut, kterého k muzikálové roli, kde nejen zpívá, ale dokonce skvěle tančí, přesvědčil právě tento titul. "Limonádový Joe ke můj kultovní film, takže je to pro mě jako splněný sen," říká.

Linda Rybová je drsná

V roli sladké naivky Winnifred zřejmě hodně překvapí Linda Rybová, když nečekaně poodhalí i svou drsnější stránku. Ovšem nejpřekvapivějším účinkujícím muzikálu je nejspíš živý kůň, na kterém Joe přijede do města - tedy i na jeviště. Produkce muzikálu s ním ovšem teď má trochu problém - klisnička totiž čeká hříbátko a tak budou asi muset hledat náhradu.