Limonáda přerušila jednání poslanců

"Z důvodu obsahu limonády v hlasovacím zařízení jednoho z kolegů musíme přerušit naše jednání na cca 30 minut, aby mohlo být toto zařízení vyměněno a my jsme mohli hlasovat," oznámil sněmovně její místopředseda Ivan Langer (ODS), který schůzi sněmovny řídil.

Ten apeloval na své kolegy, aby byli zdrženliví při konzumaci byť nealkoholických nápojů ve svých lavicích.

Langer neuvedl jméno neopatrného poslance. V kuloárech však někteří naznačili, že nápoj do hlasovacího zařízení nalil Tomáš Teplík z ODS. Ten se k věci nechtěl příliš vyjadřovat, ale nepopřel, že to byl skutečně on. Se smíchem odmítl, že by tak chtěl zbrzdit rozpravu o novele zákona o cenných papírech.

Později se v parlamentních kuloárech objevila informace o tom, že mu do sklenice s nápojem nedopatřením strčili kolegové Jana Volfová (ČSSD) a Milan Cabrnoch (ODS).

Poslanci si běžně nosí do jednacího sálu limonádu, čaj nebo kávu. Někteří si navíc dopřejí i chlebíček, housku se salámem či laskominy. Na relativně malých poslaneckých stolech mívají i různé písemnosti. Často tak lavice skýtají zajímavé řešení jak na malý prostor umístit velké množství věcí.