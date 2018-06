Lidé si moji sexualitu špatně vykládají, říká Lily-Rose Deppová

„Celé to bylo opravdu špatně pochopeno. Hodně lidí to vzalo jako můj coming out, ale to jsem tím nechtěla docílit. Jen jsem chtěla říct, že nemusíte definovat svou sexualitu,“ prohlásila Deppová.

Dodala, že neměla v plánu řešit svoji sexuální orientaci a světu sdělit, že je lesba. „Ne že by na tom bylo něco špatného, samozřejmě! Ale skutečně jsem to udělala jen proto, abych řekla, že nemusíte sami sebe škatulkovat. Ale místo toho všichni říkali: ‚Lily-Rose Deppová potvrdila, že je lesba!‘,“ říká modelka.

Podle Deppové jsou mladí lidé v současnosti vystaveni velkému tlaku právě proto, že se musí nějak nálepkovat, a proto podpořila kampaň, podle níž se nemusí cítit být vyhraněně heterosexuální.

Modelka sice říká, že není homosexuálně orientovaná, ale herec Johnny Depp prozradil, že věděl, že jeho dcera je bisexuálka. „Na sociálních sítích ji sledují tisíce lidí a všechny to naprosto překvapilo. Ale mě ne. Už jsem to věděl, protože mi říká všechno a nebojí se mi říct cokoliv. Máme hodně blízký vztah a jsem na to velmi hrdý,“ řekl Depp loni na podzim (více zde).

Lily-Rose září v reklamě módního domu Chanel: