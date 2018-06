Lily Allenová ukázala na koncertě poprsí i nečekané emoce

Zpěvaččini fanoušci si jistě přišli na své, když před ně Lily Allenová vystoupila v černém krajkovaném tílku, pod kterým prosvítaly bradavky.

Naposledy ukázala prsa nechtěně i při natáčení nového klipu, kdy ji zradily večerní metalické šaty se zavazováním za krk.

Podobných úletů však měla kontroverzní zpěvačka víc. Neváhala si stáhnout vršek plavek na dovolené v Karibiku nebo ve Francii a svoje vnady předvedla i v centru Londýna. Stačilo k tomu volné bílé tričko a absence spodního prádla a fanoušci zpěvačky v londýnské ulici si přišli na své. Naposledy se Allenová nechala nafotit nahá úmyslně, a to pro pro i-D Magazine. - čtěte Zpěvačka Lily Allenová pózovala nahá, tentokrát úmyslně

Allenová finské fanoušky nešokovala jen svým odvážným kostýmem, ale i emocionálním projevem, kdy se rozplakala přímo na jevišti. "Dnes večer jsem trochu emotivní a pokud pláču, tak to není kvůli vám, ale kvůli mně," vysvětlila zpěvačka návštěvníkům koncertu ve chvíli, kdy jí vylétly slzy do očí.

Zpěvačka se o svém duševním rozpoložení zmínila ještě před koncertem na svém profilu na sociální síti Twitter, kde napsala, že se cítí opravdu špatně. "Jak jenom zvládnu dnešní koncert?" ptala se Allenová. Čtyřiadvacetiletá Britka měla ale i přes svůj výstup ve Finsku úspěch. Na koncert plný překvapení se nyní mohou těšit i čeští fanoušci. Lily Allenová by totiž měla v říjnu vstoupit v pražském klubu SaSaZu, kde v rámci turné představí svoje druhé album albu It´s Not Me, It´s You.