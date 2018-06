Lily Allen ukázala fanouškům prsa, už zase

Britská zpěvačka Lily Allen se na desce Sheezus vysmívá slavným kolegům a dělá to přitom po svém. Do světa popu vrací...

GLOSA: Vtipem o penisu Robina Thicka vrací Lily Allen pop music naději

Britská zpěvačka přišla po dvou dětech a čtyřech letech umělecké pauzy s novou písní Hard Out Here. Je to hit na první...