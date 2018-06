Lily Allen se bude vdávat, prsten dostala pod stromeček

Pro Lily Allen měl být začátek příštího roku tím nejšťastnějším obdobím, kdy měla na svět přivést své první dítě. V listopadu ale potratila.

Na letošní svátky se proto s přítelem rozhodli změnit prostředí a sněhem zasypanou Británii vyměnili za slunnou Austrálii a Indonésii.

Dvaatřicetiletý Sam Cooper se rozhodl svou přítelkyni překvapit a na balkoně jejich apartmá s výhledem na Indický oceán ji požádal o ruku.

"Bylo to pro Lily a Sama příšerné období, ale jsou hodně zamilovaní. Lily byla tou nabídkou ohromena a oba mají velkou radost. Mohou se zase koukat do budoucnosti," řekla deníku Daily Mail kamarádka Lily Allen.

Se Samem Cooperem, který má stavební a dekoratérskou firmu, chodí zpěvačka od července 2009. "Sam se ke mně chová jinak. Řekl mi, že se o mě bude navždy starat a to je to, co jsem vždy chtěla," řekla zpěvačka.

Lily Allen potratila už dvakrát. První dítě čekala v roce 2008 s Edem Simonsem z dua Chemical Brothers. Dva týdny po oznámení těhotenství o něj přišla. Podle její sestry Sarah Owenové ale snahu o vlastní dítě nevzdala a věří, že s manželem nakonec přivede na svět zdravé dítě.