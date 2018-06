Lily Allen poprvé promluvila o potratu a bulimii

Od doby, kdy přišla již o své druhé dítě, se vyhýbala reflektorům a s nikým nemluvila, uvedl server Daily Mail. O trpké zkušenosti se rozhovořila až v dokumentu Riches To Rags. "Byla to opravdu dlouhá bitva. Takové věci člověka změní," přiznala pětadvacetiletá zpěvačka.

S přítelem Samem Cooperem, s kterým děťátko čekala, se zasnoubila na Štědrý den loňského roku, měsíc po potratu.

Těžkým obdobím si prošla už podruhé. V lednu roku 2008 potratila své první dítě, které počala s Edem Simonsem z Chemical Brothers. Krátce na to se rozešli.

Lily Allen a Sam Cooper

Lily odhalila v dokumentárním filmu i to, že trpěla poruchou příjmu potravy. "Dřív jsem po jídle chodila zvracet. Nejsem na to pyšná. Ale lidi za mnou chodili a říkali mi, jak skvěle vypadám, že bych měla být na obálce každého magazínu. Myslela jsem si, že vypadám dobře, bylo skvělé zkoušet si malé šaty a vypadat v nich dobře. Ale šťastná jsem nebyla, opravdu ne. Přála jsem si být tou nejhubenější osobou na světě, ale to nešlo, protože opravdu ráda jím," přiznala.

V současné době se Lily Allen ale znovu usmívá a chystá svatbu. Na týdnu módy v Paříži navštívila přehlídku značky Chanel a setkala se s návrhářem Karlem Lagerfeldem. "Jsem tu, abych s Karlem probrala své svatební šaty," prozradila. Nic bližšího ke svatebním plánům ale zatím neřekla.