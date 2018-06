Po potratu jsem málem umřela, přiznala Lily Allen

"Bylo to hrozné a nepřála bych to ani nejhoršímu nepříteli. Je to něco, co jsem ještě nepřekonala a nikdy se přes to nedostanu," řekla zpěvačka listu The Sun.

"Držela jsem své dítě a bylo to opravdu strašné a bolestivé, jedna z nejtěžších věcí, které člověk může zažít. Byla jsem ohromena tím, jaká neuvěřitelně nešťastná věc se stala. Ale měla jsem po svém boku muže, o němž jsem věděla, že bude se mnou do konce života," prohlásila Allen, kterou pár dnů po potratu převezli do nemocnice s otravou krve.

"Málem jsem umřela. Ale byla jsem otupělá a bylo mi to jedno. Právě jsem přišla o dítě a toto bylo odrazem toho, jak otupělá jsem byla."

Allen má s manželem Samem Cooperem (35) dceru Ethel, která se narodila v listopadu 2011 a dceru Marnie Rose, která přišla na svět v lednu 2013. Stále však jistým způsobem myslí i na svého syna.

"Myslím, že je součástí mé nejstarší dcery, opravdu. Kdyby nezemřel, nebylo by fyzicky možné, aby se narodila, protože jsem otěhotněla tak rychle po potratu. Na zahradě máme malý kámen s jeho jménem. A u spousty dalších věcí a rituálů, které dělám, na něj myslím," dodala.