Z miss Fischerové je herečka, v divadle leze do postele i s manželem

Název hry vystihuje i samotnou svatbu Lilian Sarah Fischerové, která ji před třemi lety dokonale utajila.



Ve skutečnosti je Dokonalá svatba skvělou britskou komedií Robina Hawdona, která slaví úspěch po celém světě. Samotná hra řeší, co vše se může stát v den svatby téměř dokonalému páru. Někdejší miss vyfasovala roli nevěsty.

O hlavní role se dělí Filip Tomsa, Michal Zelenka, Miluše Bittnerová, Olga Lounová a právě manžel Fischerové Vacula, který tak občas přihlíží i tomu, jak se jeho žena oddává sexuálním hrátkám s jinými muži.

"Lézt do postele s manželem je poněkud snazší než s Filipem nebo Michalem, ale všichni jsme profíci, tak to vždycky nějak dáme. I když se mi zdá, že se vlastně nakonec víc stydí oni než já," řekla iDNES.cz Fischerová.



Lilian Sarah Fischerová a Filip Tomsa

Z hereckého týmu obzvlášť vyzdvihuje zpěvačku Lounovou, která se do své role ponořila se vším všudy. "Olga je opravdu holka do nepohody, navzdory tomu, že může mít image nějaké hvězdy. Strašně se do toho obula a její výkon všichni hodnotí jako velmi přesvědčivý," dodala.

Hru Dokonalá svatba režíruje Lumír Olšovský, pod hudbou je podepsán Ondřej Ruml.