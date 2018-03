Byli jsme s Karlem meditovat na Sahaře, prozradila Janečkova milenka

„Ve finále je to všechno strašně jednoduché. Já jsem teď v tomto stavu dva týdny chodila bosa po Sahaře, jedli jsme z plecháčků, dívali jsme se jeden druhému do očí, nebyly tam žádné mobily, sledovali jsme západ slunce. Prostě opravdová lidská komunikace v místech, kde nic není,“ řekla Khousnoutdinová v Show Jana Krause.

„Dokonce jsem byla tři dny úplně sama, kdy si šel každý posedět pod strom a chvíli zapřemýšlet nad svým životem. Mám z toho popsaný celý deník a mám spoustu pracovních plánů. Jednou za pár let bych to doporučila každému,“ doplnila.

Absolventka Oxfordu, která se zaobírá ženskou problematikou, je příznivkyní polyamorie. Monogamie podle ní není moc přirozená ani pro muže, ani pro ženy.

„Věřím, že nějakou dobu dokáže pár vydržet v monogamním, upřímně šťastném svazku. Odhaduju to tak na deset až patnáct let. Ale dokážu si představit i páry, které to vydrží celý život. Ale nesmí se do toho nutit, protože musí. To pak podvádějí, je to tajné, pak se to odhalí a je z toho velká tragédie. To mi přijde úplně zbytečné. Myslím, že kdybychom pravdivě komunikovali, bavili se o tom, přiznali si, že víme, že se to děje, tak bychom možná byli zdravější a šťastnější společnost,“ uvedla.

Lilia nosí příjmení po své tatarské babičce a sama o sobě tvrdí, že je kněžka neboli pohanská ceremoniářka. Když se chtěla poprvé vdávat, šla do kostela a tam jí řekli, že s partnerem nejsou křtění, ale za jistý příspěvek by je oddali.

„To jsme si řekli, že pro nás není cesta. Na úřadě to pro nás zase bylo příliš prázdné. A tak jsem začala hledat, co by pro nás mohla být nějaká akceptovatelná forma, kde bude hloubka, kde budu mít pocit, že se něco odehrálo, že jsme dostali požehnání a oporu, kde budou zaangažovaní rodiče a podobně. Při tom jsem narazila na to, že v Anglii jsou docela dlouho zavedené alternativní formy rituální svatby, a to mě přišlo velmi zajímavé,“ vzpomínala.

Krize je nejspíš zažehnána

Lilia Khousnoutdinová a Karel Janeček se poznali před dvěma lety. On měl s manželkou Mariem Mhadhbi půlročního syna a ona s britským manželem syna čtyřletého. Před sedmi měsíci Lilia a Karel uzavřeli buddhistický sňatek a čekají spolu dítě. Kněžka v lednu prozradila, že jejich vztah prochází krizí.

„Nelituju toho, že čekám dítě a že to dítě bylo počaté z obrovské lásky. To vím, tomu věřím a to už nikdo nezmění. Že bych chtěla vychovávat dítě ve společném domově s jeho otcem, to je určitě pravda, a kdybych věděla, že se nebudu moct o něj tak opřít, jak bych potřebovala, asi bych do toho nešla. Vztah budeme mít vždycky, otázka je, jaký. Uvidíme,“ řekla s tím, že jejich situaci zkomplikovalo několik věcí.

„Třeba neplánované těhotenství Mariem a jeho ukončení, což vneslo mezi nás všechny celkem radikální dramata. Ale nechci o tom víc mluvit,“ dodala (více zde).

Lilia Khousnoutdinová Karel Janeček a jeho manželka Mariem Janeček Mhadhbi

Karel Janeček se v roce 2015 oženil s tuniskou matematičkou Mariem a mají syna Karla Yanise Nouriho. Matematik, filantrop a miliardář loni přiznal, že kromě manželky žije ještě s jinou ženou a je šťastný.

„Moje žena to přijala podle mě úplně nádherně. I když ona není typ, který to dobře snáší, ale teď je to dobré,“ řekl tenkrát Janeček, který má z předchozího manželství ještě dvě dcery.