Lidi tu žasnou a taky jim bývá zima

První vojenská posádka se do dělostřelecké tvrze Bouda nastěhovala 20. května 1938 a odpochodovala o pět měsíců později. Tím tento obří bunkr jednou provždy splnil roli v historii Československého státu. Celých čtyřicet socialistických let pak tvrz zela prázdnotou a chátrala. Až se na konci roku 1989 objevila v lesích nad Těchonínem v Orlických horách parta lidí s lopatami. Bunkrologové,jak si říkají, se rozhodli unikátní stavbu zachránit a zpřístupnit. Co řekli, to učinili. Jiří Hořák teď provází na Boudě školní výlety,rodinky s dětmi a také třeba turisty z Německa. »Všichni žasnou,« říká.~ Co jste museli podniknout, než mohl do Boudy vstoupit první turista?Nejprve byl potřeba souhlas Generálního štábu armády. Pak přišly na řadu lopaty a krumpáče. Z podzemí jsme vyvezli tuny suti a odpadků. Tvrz bylo třeba provizorně osvětlit, opravit nejzničenější části a především postavit zábradlí ve věžích. V minulých letech se tady pár kluků při dobrodružných výpravách zabilo.~ Jak se rekonstrukce zdařila?Cílem Společnosti přátel československého opevnění, která posléze vznikla, je vybudovat tady muzeum se vším všudy. Zatím jsme sotva na začátku. Kromě zdí nemáme co ukazovat. Do Maginotky máme ještě daleko.~ Byl jste na Maginotově linii?Každý bunkrolog ji musí vidět! Francouzi z počátku hrozně plýtvali, pak jim došel dech; naši možná byli důslednější. Dnes je ovšem Maginotka krásná. Jednak byla před válkou dostavěna, takže ji Francouzi po roce 1945 mohli jen oprášit a používat v nezměněné podobě až do doby, kdy získali svou vlastní atomovou zbraň. Od roku 1963 pak bunkry předávali rovnou asociacím, které tam zřídily muzeum. Když vidíte originální exponáty, děla a třeba i ešusy z roku 1939, m usíte prostě zaplesat. Ať už jste bunkrolog,nebo ne.~ Kdo je to vlastně bunkrolog?Mám-li mluvit za sebe,donedávna amatér, který obdivuje prvorepubliková opevnění. Po večerech studuje historii a pak ty bunkry objevuje v terénu.~ Až propadne svému koníčku natolik, že se z Břeclavi přestěhuje do Orlických hor, žije sám v lesích a v podzemí, kde je stabilně sedm stupňů Celsia?Přijíždějí sem přátelé, kolegové a hlavně návštěvníci. Nejsem tedy sám. Bouda je sice asi největší lednička v republice, ale je také unikátním zimovištěm asi tří stovek netopýrů. Kde najdete tak vybranou společnost?~ Kvůli netopýrům je Bouda unikátem mezi tvrzemi?Ochranáři by vám možná dali za pravdu. Z pohledu bunkrologa je však Bouda cenná především proto, že si díky nezájmu socialistických vlád - zachovala původní podobu. Je jedinou z pěti stavebně dokončených tvrzí u nás, která nebyla přestavěna. Kromě toho, že Kovošrot zničil všech sedm pancéřových věží a přičinliví stavebníci vybourali cihlové příčky,nic podstatného se nezměnilo.~ Oceňují návštěvníci tuhle autentičnost?Většinou jsou ohromeni. Málokdo si asi dovede představit, jak to opevnění bylo obrovské.~ Jenže - před Hitlerem nás neochránilo...Takové poznámky tu čas od času slýchávám. K čemu taková muzea, že? Zbourat, zapomenout! Jenže opevnění nebylo zbytečné. Svůj účel splnilo. Mělo odradit útočníka a také ho odradilo. Hitler proti nám nepoužil sílu, ale politické úskoky. Přímého střetu se bál. Na opevnění bychom měli být hrdí.~ Není toho patosu na dnešek až moc?To je právě chyba, že už si nepotrpíme na patos. Ta generace, která sem v květnu 1938 narukovala, se ho nebála a nebála se také bránit svou vlast.~ Znáte některé z těch vojáků osobně?Když jsme začínali, přijel pan Kameník, což byl velitel pevnostní posádky. Díky němu máme k dispozici služební deník. Přicházejí další, rok od roku je jich však méně.~ Myslíte, že touží po takových muzeích a pomnících?Jsou vděčni za každý projev zájmu. K Boudě je nevážou zrovna veselé vzpomínky, ale bezesporu nechtějí, aby se na tu dobu zapomnělo.