Lidé z Bludova ze strachu z tuberkulózy raději míří k lékaři

"Byl jsem jeden z prvních, který na vyšetření šel. Pro klid duše. Šli byste také, kdyby vám ten člověk tady seděl půl roku před očima," řekl ČTK majitel restaurace Jiří šimek. "Neznám moc lidí, kteří by lékaře i přesto ignorovali. Poté, co jsme se to dozvěděli, byl tady poplach. Drtivá většina lidí proto na vyšetření došla. Zatím se další případy nedokázaly. A je to velké štěstí, že to ten nemocný muž nepřenesl dál," dodal hostinský.

Štamgasti místní restaurace však nejsou jediní, kteří v těchto dnech míří do ordinací. Na vyšetření se chystají také například pracovníci Obecního úřadu v Bludově, kteří o tuberkulóze informovali lidi rozhlasem a místním tiskem. "Jeden z nemocných je totiž našim zaměstnancem. Já jsem u lékaře ještě nebyl, ale chystám se tam. Co víme, vyšetřit se šla většina lidí," řekl tajemník úřadu Jan Šaj.

Také epidemiolog Boris Šteindl tvrdí, že by lidé z obce měli k lékaři raději zajít. "Obecně platí, že na jednoho nemocného připadá pět nakažených lidí. V tomto případě je to výjimečné tím, že jeden z nemocných byl stálým návštěvníkem jedné z bludovských restaurací, takže spektrum možné nákazy je velké," řekl epidemiolog.

Tuberkulóza se přenáší podobně jako chřipka kapénkou. Onemocnění, které může zasáhnout jakýkoliv orgán v těle, se při včasném zachycení úspěšně léčí. Neléčené onemocnění však bývá většinou smrtelné.