Lidé se vyparádili a vyrazili za ´´svou´´ hraběnkou

U tamního kostela stálo tolik ministrantů, pánů v historických oblecích z osmnáctého století a vyparáděných Kuníňanů, až policisté museli řídit dopravu po silnici vedoucí těsně podél chrámu.



"Ostatky hraběnky byly dva roky předmětem antropologicko-lékařského zkoumání. Z hrobky musely být vyjmuty, protože byly v dezolátním stavu. Teď průzkum skončil a ostatky budou znovu uloženy," vysvětlil historik novojičínského muzea Jaroslav Zezulčík. Stejně jako desítky dalších mužů oblékl v sobotu na počest paní hraběnky historický oblek pěšího pluku a bílou paruku s copánkem.

Rozruch před chrámem připomínal chvílemi scény z Formanových filmů. Skupina mužů v čele se starostou netrpělivě vyhlížela u silnice, muži o kus dál popisovali, jaká auta se ke kostelu blíží. "To jsou oni," rozléhalo se Kunínem, když před kostelem zaparkovala dvě auta s rakouskou značkou. Na slavnost totiž přijeli příbuzní paní hraběnky, včetně jednoho z nejvýznamnějších žijících rakouských šlechticů - Franze-Josefa, hraběte Waldburg -Zeil, majitele zámku Hohenems ve Vorarlbersku, kterému na slávě a lesku přidává fakt, že je přímým pravnukem císaře Františka Josefa I.



"Jsem potěšen," usmíval se na všechny strany šarmantní starý pán, který vyslechl zádušní mši a pak se s více než tisícovkou lidí vypravil za historickým kočárem taženým čtyřspřežím. To dovezlo hraběnčiny kosti na nedaleký hřbitov. "Všichni ji tu měli rádi," tvrdí obyvatelé Kunína, když slyší jméno hraběnky. "Byla to opravdu mimořádná žena a jedna z nejvzdělanějších žen rakouské monarchie," vysvětluje historik Zezulčík, čím se tato šlechtična zapsala do dějin.



Mimo jiné zavedla očkování proti černým neštovicím a založila školu pro zanedbanou selskou mládež. Na pobyt v jejím ústavu vzpomíná ve svém díle například František Palacký. Marii Walburze zemřely všechny její čtyři děti, proto historikové oceňují, že nepodlehla depresím a rozhodla se pomáhat druhým. "Průzkum nám ji přiblížil jako osobnost z masa a kostí. Víme, jaké měla nemoci, jak ovlivňovaly, její skutky," říká Jaroslav Zezulčík.