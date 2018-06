Lidé se budou dožívat stále vyššího věku

Tým došel k závěru, že zatímco v 60. letech 19. století bylo nejstarším lidem v době smrti v průměru 101 let, bylo to 105 v 60. letech 20. století to bylo 105 a po roce 1990 už 108 let.

Většina vědců se dosud domnívala, že lidský život je biologicky omezen na maximálně 120 let. "Ukázali jsme, že se délka života mění. Není to biologická konstanta," tvrdí Wilmoth s tím, že budoucí generace budou žít asi déle než 120 let.

Věk se zvlášť rychle zvyšuje od roku 1970. "To úzce souvisí s pokroky v lékařství, především s pochopením srdečních onemocnění a mozkových příhod," zdůraznil vedoucí výzkumník.