Lidé, pro něž je Karel Gott bohem

Do pražského hotelu Mövenpick přijíždějí čas od času (hlavně) německé turistky,které nechtějí jiné pokoje než ty,jejichž čísla mívají napsaná na kousku papíru. Důvod? Právě z oken žádaných pokojů je vidět do ložnice jedné vily na Bertramce. Ta vila patří Karlu Gottovi."Z horní části hotelu je opravdu vidět na vilu Karla Gotta. Ale vidět není jen z pokojů, výhled je i z chodby a z kongresového sálu," potvrzuje jedna z recepčních Mövenpicku. "Za tu dobu, co jsem tady zaměstnaná, se mi opravdu stalo, že jsme tu měli skupinku německých turistů, kteří přijeli na Gottův koncert, a ubytovali se u nás, aby viděli na jeho vilu." V současné zimní nabídce stojí jedna noc v jednolůžkovém pokoji hotelu Mövenpick 190 marek, ve dvojlůžkovém 210 marek. To jsou ceny,jež čeští fanoušci vesměs obětovat nemohou. Tak utrácejí tisíce za Gottovy desky. Neváhají jít na několik koncertů během jednoho jediného turné a jezdí za svým idolem i za hranice. Jejich důvěra a věrnost jsou zřejmě neotřesitelné. "Ani soukromé eskapády nemohou Gotta poškodit v očích jeho fanynek. Ty by se pořádně naštvaly teprve tehdy, kdyby opravdu pojal jednu ze svých přítelkyň za manželku," napsal německý deník die Welt. A zpěvák ví, že tuto náklonnost musí pěstovat. "Mí fanouškové mě tolik prosili, abych v Hannoveru zpíval, že jsem prostě nemohl říct ne," řekl německému listu Bild, když se před pár týdny rozhodoval, zda vystoupí v českém programu na výstavě EXPO."Byl první, jehož muziku jsem začala poslouchat," třídí si Zuzana Drotárová důvody,proč začala mnohonásobnému zlatém u slavíkovi fandit. "Tehdy se mi líbil i jako chlap - jeho modré oči a tmavé vlasy. A protože jsem byla v pubertě,působily na mě jeho texty o lásce," vypočítává nynější ředitelka grafického studia. Věkový rozdíl mezi ní a Karlem Gottem činí pětatřicet let. Jeho nejlepší hudební časy nemůže pamatovat. Vrchol Gottovy kariéry totiž podle hudebního publicisty Jiřího Černého přišel v 60. letech. "Jeho pěvecká kariéra je svou délkou i širokým záběrem v našich poměrech zcela výjimečná. Částečně to umožnila železná opona. Ale Karel Gott v šedesátých letech ukázal, že moderní hudbu lze zpívat i ve vyšší tenorové rovině,navíc v té době pomohl i k rychlému přebírání západních interpretačních vlivů. Později se už ale zaměřil jen na udržení a zvyšování své popularity," soudí Jiří Černý.příznivec? Ty,co mají Gotta rády,se dělí na fanynky, či jen příznivce. "Fanynky stojí pod pódiem, jásají a křičí Karle,Karle! Pak se s ním chtějí vyfotit nebo získat podpis. Nevynechají jediný koncert, jediný rozhovor v časopise či v televizi," vysvětluje rozdíl v přízni Zuzana Drotárová. Příklad z nejskutečnějších? Jedna Rakouská fanynka: kvůli Gottovi se učí česky a vydala se i do Číny, aby byla u jeho tamního turné. České fanynky mají, hlavně kvůli penězům, možnosti menší. Obrážejí jen domácí koncerty. Sebe Zuzana Drotárová řadí mezi Gottovi příznivce. Mezi ty, které pro Karla něco dělají. Několik let vedla fankluby, na koleně vyráběla a kopírovala časopisy. Nikdy nestála o to, aby se s ní Gott vyfotografoval, nestála ani o jeho podpis. Jejím snem bylo si s ním popovídat. Když ten okamžik nastal, vyvedlo ji to natolik z míry, že si z rozhovoru mnoho nepamatuje. U pódia křičela jen jednou. "Bylo mi asi šestnáct nebo sedmnáct a atmosféra na koncertu v Lucerně byla chladná. Chtěla jsem proto spíš provokovat, než abych to nějak opravdu prožívala," říká. Zuzaně Drotárové se poštěstilo pracovat pro Karla Gotta profesionálně. Gottova a Janečkova agentura GoJa jí nabídla místo. V té době už Karla znala osobně. "Byl překvapený, když zjistil, že pracuji u něj v agentuře," říká. Časem z agentury odešla, protože ji práce přestala bavit, ale ještě před tím jí Gott daroval hodinky. "Musím přiznat, že se mi trefil do vkusu." V diskotéce Zuzany Drotárové patří Karlu Gottovi jen část z více než dvou set cédéček. Poslouchá i kanadskou zpěvačku Celin Dion, kterou Karel Gott nemá rád. "Samozřejmě, že jsem si ji před ním pustila. A on řekl, co to poslouchám, že Celin Dion neumí zpívat."V případě asistentky ředitele ve firmě se zhruba sto lidmi uklidnila částečně obdiv ke Karlu Gottovi léta a pracovní povinnosti. "Dřív jsme s partou děvčat z klubu jezdily i na koncerty do Hradce Králové, Plzně, Chomutova. Jednou jsem vyrazila na jeho koncert i do Berlína, když se mi naskytla možnost levně se tam ubytovat. Dnes už takové cestování není kvůli práci možné, na Karla se jdu podívat, jen když vystupuje v Praze," vzpomíná Milena T., jež se nakonec zalekla zveřejnění svého celého jména. Karla Gotta si oblíbila někdy kolem roku 1974. Tehdy si také koupila jeho první desku, a od té doby se snaží sehnat všechny, jež nově vychází. "Každá nová deska je lepší než ta předešlá, stejně tak i jeho projev a vystupování se za těch více než pětadvacet let změnily k lepšímu," říká. I když navštívila hodně koncertů, nikdy nepřinesla na pódium květinu, nikdy nejásala u pódia, nikdy si nechtěla se zpěvákem popovídat. Gottův autogram však má. "Myslím, že jsem ho získala na nějakém setkání našeho klubu," dodává. Dodnes patří k pražskému Gottovu fanklubu a dodnes ji rozčilují aféry, jež se kolem zpěváka čas od času rozhoří. "Já se na ty různé kauzy o Karlu Gottovi dívám takto: lidé (nebo novináři) se kolem těchto populárních lidí točí, až si myslím, že je to někdy vlezlé a někdy to přehánějí," říká Milena T., která přece jen donedávna měla ve své kaceláři Gottův plakát.Zatímco v Československu, respektive České republice, vyšlo Karlu Gottovi šedesát alb, v Německu se uvádí číslo osmdesát. Jeho sláva za hranicemi byla jednu dobu možná větší než doma. Také poslední kniha Karel - v zrcadle doby vychází dvojjazyčně - v češtině a zároveň v němčině. "Nejsem ten pravý, kdo by se měl vyjadřovat k tomu, proč je Karel Gott v Německu tak populární. Ale zaujal mě argument, že statisícům Němců, kteří museli odejít ze Sudet, připomíná Heimland," říká publicista Jiří Černý. "Nejhezčí koncerty Karla Gotta jsou pravidelně na podzim - v polovině listopadu - na Žofíně," popisuje svou zkušenost Milena T. Proč jsou nejkrásnější? Jsou určeny jen pro německé publikum! "Je tam skvělá atmosféra. Němci umí koncert Karla Gotta rozjet už od začátku. Jsou veselí, tleskají do rytmu. Tady u nás je to pěkné, ale takové ne," říká Milena T., která se na Žofín dostane díky tomu, že ví, že pár lístků se prodává i před koncertem u pokladny.