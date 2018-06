Lidé Cruisovi novou lásku nevěří

Podle dvou průzkumů veřejného mínění a nesčetných listů veřejnost jeho milostné výlevy považuje za divadýlko.

Anketa magazínu People ukazuje, že 63 procenta dotázaných je přesvědčena, že cukrování dvaačtyřicetiletého Cruise a šestadvacetileté Holmesové je jen hrané, zatímco pouze 37 procent věří, že dvojice je opravdu zamilovaná.

Průzkum US Weekly zjistil, že 65 procent respondentů je skeptických, ačkoliv mluvčí obou herců, kteří si zapředli románek před měsícem, vehementně tvrdí, že Tom a Katie jsou jeden do druhého zamilovaní až po uši.

"Vzdor všem změnám, které se přehnaly za ta léta Hollywoodem, jedna věc stále trvá: strategická láska," napsal tento týden list The New York Times. "Je to stále ještě ten nejsnazší způsob, jak si zajistit publicitu."