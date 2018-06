VIDEO: Sestra umírala dvacet minut na schodech, vzpomínala Lída Baarová

Baarová v dokumentu líčila poslední okamžiky života své sestry Zorky, která se zabila pádem z balkonu jejich vily.

„Skočila na schody do zahrady. Ještě dvacet minut žila a pak zemřela,“ vypráví Baarová na videozáznamu, který TV Barrandov odvysílá v novém magazínu Barrandovská Sedmička v neděli večer.

„Řekla otci, že se musí vykoupat a tam nahoře ve vile se koupala. Říkala, že musí být čistá. Otec šel dolu připravit oběd a než přišel nahoru, slyšel, jak ona skočila nahoře z koupelny,“ vysvětlila slabým hlasem Baarová s tím, že poslední kapkou byl pro depresemi zmítanou Zorku vyhazov z divadla, o který se postaral režisér Václav Vydra, otec herce Václava Vydry.

„Hrála ve Vinohradském divadle a jednou šla na zkoušku a mezi dveřmi stál Václav Vydra a řekl, že jí tam nepustí, že tam nemá co dělat jako moje sestra. Vona si to vzala strašně k srdci a pak byla nervově tak zničená. Otec s ní měl hrozný těžkosti. Chtěl ji dát do nervovýho sanatoria,“ prozradila Baarová.

Zákazem vstupu do vinohradského divadla Vydra reagoval na poměr Zorčiny sestry Lídy s nacistickým ministrem propagandy Josefem Göbbelsem.

„Byla jsem pošetilá a proti své vůli jsem se nepěkně zapletla do dějin. A za tuhle pošetilost jsem krutě zaplatila,“ prohlásila Baarová, která o sestru přišla v době, kdy byla vězněná za údajnou kolaboraci.