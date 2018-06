Líčení s mírou

Líčení do tanečních by mělo být jemné. Nikdy nezapomeňte na pudr, který brání "upocenému" vzhledu.

Jestliže u líčení pro taneční platí nějaké pravidlo, pak to, že příliš výrazné přidává roky. A hodně! To se týká zejména širokých černých linek."Mladá dívka by měla působit svěžím, něžným dojmem," soudí vizážistka Světlana Podracká. Proto doporučuje používat jen malé množství podkladového tónovacího krému v barvě pleti (samozřejmě na vyčištěnou pokožku), které se přepudruje stejným odstínem pudru. Dívkám s pěknou pletí postačí dokonce pudr samotný. Růžové zdravíčko umístěné do středu tváří pak podtrhne mladistvou jemnost obličeje."Pro zvýraznění očí postačí prodlužovací řasenka a stín tmavší než vaše oči, kterým vytvoříte linku těsně nad horními řasami," radí vizážistka. Rty zvýrazněné konturovací tužkou se vyplní rtěnkou, která by měla být o odstín tmavší, než je barva rtů. Přirozeně a velmi jemně působí lesk broskvově růžové barvy s vysokým podílem perleti. Konturovací tužka není rozhodně zbytečná - brání totiž rozpíjení rtěnky a může pomoci i drobným korekcím tvaru rtů.Tmavé laky na nehty nemusí působit nejlépe. Jemnému dívčímu vzhledu odpovídají spíše dobře upravené nehty, jejichž tvar se zvýrazní bílou tužkou pod nehty. Místo laku pak postačí nehty pečlivě vyleštit.