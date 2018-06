Líčení na léto

Olivier Hasse doporučuje používat perleťový pudr zejména pod obočí. I rty musí hýřit leskem, aby byly dostatečně vášnivé, radí Margit Elbogenová.

Když obkroužíte oči jedním stínem i ve spodních partiích - efektní je to zejména u kuřátkově žluté - bude výsledek dokonalý. Na řasy pak použijte takzvanou modelovací řasenku, která řasy snadno fixuje do oblouku. Dosáhnete tak něžného a 'naivního' líčení," radí Margit Elbogenová. "Rty by měly být vášnivé, proto volím dokonale přiléhavé barvy, které neztrácejí svou intenzitu po celý den, zároveň však plní ochrannou i hydratační funkci." Pro večerní líčení vizážistka radí sáhnout po fialkových, zlatavých a stříbrných očních stínech, a to bez ohledu na věk nositelky. Všechny nové oční stíny jsou totiž pigmentovány barvou na světle růžový až béžový podklad. Díky tomu vypadají přirozeně na každé ženě, dokonale přilnou a kryjí nesrovnalosti pleti.Vizážista Olivier Hasse od firmy Clarins zvolil letos hnědé a modré stíny. "V pouzdru vypadají barvy velmi intenzivně, ale při aplikaci se snadno mění v jemné odstíny," radí, "první, čím by však žena měla při líčení začít, je použít na obličej takzvaný závoj - La Voile Reflets, a to buď transparentní, nebo v meruňkové barvě. Závoj dodá pleti nádherný třpytivý vzhled a zároveň slouží jako podklad pro další líčení."Olivier Hasse miluje třpytivou pokožku. Má proto i další radu: Zkuste perleťový pudr, ať už samotný při líčení očí pod obočí, nebo pro zvýraznění na rty, či jej přimíchejte do svého běžného pudru. Pleť se pak po jeho nanesení doslova rozzáří a když si takto upravíte i ramena a dekolt, budete sama překvapena, jak odrážejí okouzlující zářivý třpyt." Francouz se v něm prostě nezapře!Olivier Hasse dává přednost jen lehce nalíčeným rtům, doporučuje dokonce použít pouze konturovací tužku v barvě zdravých rtů, aby mělo okolí pocit, že ústa nejsou vůbec nalíčena.