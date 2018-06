Libuška zatím Pepovi pití toleruje

Čtyřicetiletý Vojtek prý ale svoji pětadvacetiletou přítelkyni velice miluje, a tak se snaží své chování korigovat.

Co by ovšem znamenalo naprostý konec jejich vztahu, by byla případná Pepova nevěra. "Říká se, co oči nevidí, srdce nebolí, ale kdybych se o nevěře dozvěděla, neodpustila bych mu," prohlásila Libuška rezolutně.

Oba spolu žijí už od předloňského prosince, kdy po delších neshodách Josef Vojtek opustil herečku Sabinu Laurinovou, se kterou žil několik let a má s ní pětiletou dceru Valentýnu.

Bouřlivák se nyní snaží sekat dobrotu a dokonce nevylučuje, že se s Libuškou ožení. Ta hovoří spíš o dětech. Především nechce zůstat bezdětná. Josef sice už dva potomky má, ale Libuška sní o velké rodině.

"Minimálně jedno dítě bych chtěla mít, ale raději dvě nebo tři. Zatím tomu dávám volný průběh. Je mi ale teprve pětadvacet, proto myslím, že mám tak ještě dva roky čas," řekla. Zároveň dodala, že když jim to bude s Pepou dál dobře klapat, nic jim brání v cestě pořídit si kupu dětí. "Pepa je výborný táta, vidím, jak se pořád zajímá o svoje děti, snaží se jim pomát, jak může."

Libuška, která je bývalou manželkou zpěváka Daniela Hůlky, věří, že jejich vzájemná náklonnost vydrží. Sama se chce vyvarovat chyb, které způsobily krach jejího prvního manželství. "Ve vztahu je důležité rovnocenné partnerství a tolerance. Hlavně bych ale už nechtěla řešit nějaké nevěry. Zažila jsem to a jednoznačně říkám, že už nikdy podobnou věc nechci absolvovat. Pak mi také vadí alkohol ve větší míře, drogy a podobné věci," uvedla.