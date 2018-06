Přítel ze sebe nedělá vychovávacího tatínka, říká Libuška Vojtková

„On se za tatínka nepovažuje. Samozřejmě se už s Máťou viděl. Jsou to spíš kámoši, jdou si zakopat nebo tak. Nestylizuje se do vychovávacího tatínka, to naštěstí ne. Já jsem radši, že je to takhle,“ řekla Vojtková.

Jelikož je Jiří Jelínek hokejista, rozhodl se, že naučí malého Matyáše pořádně bruslit.

„Malý už stál na bruslích minulý rok. Nebylo to úplně ono. Doufám, že ho to naučí tak, abych neměla hrůzu v očích, jako když ho vidím, jak bruslí, protože padá po pěti vteřinách,“ prohlásila tanečnice, která je ještě stále zamilovaná.

„Jsme spolu nějaké čtyři měsíce. Je to hezké. Ještě stále jsem na růžovém obláčku. Doufám, že tam budu dlouho, že to bude hezké furt.“

Co je na jejich vztahu nejhezčí, nechtěla prozradit. Přiznala ale, že konečně je doma někdo, kdo je na tom občas fyzicky hůř než ona. „Občas přijde bolavý. Nedávno dostal pukem do klíční kosti, pak ho bolí rameno, koleno. Takže to je hrozná legrace. Je na tom hůř než já, a to já jsem dobrý lazar třeba se zády,“ dodala.

Se synem a přítelem se chystají na hory, aby se Matyáš naučil jezdit na snowboardu. „Jirka má teď sezonu, takže nikam jinam ani nemůžeme. Až v létě máme naplánované Chorvatsko. My jsme jako Nádeníček: první dovolená, dítě, druhá dovolená, takže uvidíme,“ prozradila.

Libuše Vojtková se synem Matyášem (2013)

Na pozornost médií zvyklá tanečnice přiznala, že její nový přítel je zrovna moc nemá rád. „Je vždycky úplně nervózní a nerad se fotí, nerad mluví. Už mu nabízeli, jestli nechce udělat rozhovor, tak to řekl: Nikdy, nikdy! On s kamerou opravdu nekamarádí, ani s foťákama. Takže toho asi před kameru nikdy nedostanu a mně to takhle vyhovuje. Jsem ráda, že se nějak nemá potřebu projevovat v médiích,“ dodala.

Libuška Vojtková byla už dvakrát vdaná. V roce 2003 si vzala zpěváka Dana Hůlku, ale po necelém roce se rozvedli. Pár měsíců poté začala chodit se zpěvákem kapely Kabát Josefem Vojtkem, který kvůli ní odešel od herečky Sabiny Laurinové, s níž má dceru Valentýnu. V roce 2006 se vzali a o rok později se jim narodil syn Matyáš. Manželství nevydrželo a v říjnu 2008 bylo oficiálně ukončeno rozvodem.