Libuše Vojtková zatoužila po pánském striptýzu

"Kiki mi volala a říkala, jestli s ní nechci jít na Ladies Party. První, co mě napadlo, bylo, že je to taková ta party, kde se chlapi svlékají. Tak jsem řekla: ´Jasně, jdeme,´ protože jsem to v životě neviděla a vždycky jsem se na to jednou chtěla jít kouknout. Potom, co mi ale poslala pozvánku, jsem zjistila, že je to úplně něco jiného. Ale nejsem zklamaná," smála se Vojtková.

Mladá tanečnice tentokrát svěřila syna Matýska do péče rodičů, aby se mohla bavit. "Když jsem byla malá, musela jsem se dovolovat, jestli můžu jít ven. Teď se to v podstatě vrátilo, že se ptám, jestli mi můžou pohlídat a tím pádem já můžu jít ven," vtipkovala Vojtková, která s Kristinou Bastienovou tráví hodně času.

"My i rády sedíme doma a voláme si. Občas si dáme i panáka po telefonu, když nám je smutno. Ale je docela dobré občas vyrazit do společnosti jako dvě holky, které si popovídají," přiznala Bastienová.

I když se obě mladé ženy pánského striptýzu nedočkaly, mohly alespoň obdivovat krásná těla modelek, které na akci předváděly spodní prádlo. Přestože obě živí tanec, takže se za své postavy rozhodně stydět nemusí, dbají na zdravý životní styl a pohyb i mimo práci.

"U Libušky převažuje stres, práce a miminko. Ale jinak se snažíme jíst zdravě, chodíme i cvičit, začaly jsme dělat pilates. A začneme chodit na tenis, to prý také dobře formuje postavu," dodala Bastienová.