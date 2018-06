Vztah Vojtka a Vojtkové prošel krizí, Valentýna ale slaví spolu

"Nechám se překvapit, co dostanu. A jak se spolu udobříme. Myslím, že je to ale docela v pohodě. Bylo to trochu nedorozumění," řekl Marián Vojtko, který minulý týden bulváru potvrdil rozchod, který prý proběhl v přátelském duchu.

Na Valentýna tak pár slaví znovuzrození vztahu. Vojtko sice žertoval, že by Libušce dal jako dárek skok z věže bez lana, nakonec ale přeci jen dojde na romantiku. "Ženu potěší kytka. A když je ještě dána z lásky, tak to tak necháme. Normálně romantika, klasika," řekl zpěvák.

Libuše Vojtková a Marián Vojtko

Třicetiletá Vojtková a o sedm let starší Vojtko se dali dohromady před rokem. Vánoce trávili každý zvlášť, ale tehdy zdůrazňovali, že to nemá nic společného s jejich vztahem. Krizi odmítali přiznat i v době, kdy zrušili avizované zásnuby.

"Radili jsme se s astrologem. Ten nám řekl, že teď je absolutně nevhodné období pro takový krok. I když já těmto věcem moc nevěřím, přece jen si říkám, že člověk nemá zbytečně riskovat. Jsme spokojení, tak proč to zkazit. Asi jsme se neměli ptát, bylo by to lepší," řekl tehdy Vojtko.