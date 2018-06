Libuše Švormová: Ze svého důchodu jedenáct tisíc bych nevyžila

„Díky tomu, že ještě něco tvořím, tak si přivydělám. Ale nedělám to jen kvůli penězům. Mrzelo by mě, kdybych musela úplně přestat hrát divadlo,“ sdělila iDNES.cz Švormová, která účinkuje například v pražském Divadle na Vinohradech.



„Můj důchod je jedenáct tisíc. A to je prý průměr. Nemáme žádnou vilu, bydlíme v paneláku na sídlišti. Je tam klid, vidíme do zeleně, já po ničem jiném ani netoužím,“ pokračovala dál Libuše, která uznává, že jen s jedenácti tisíci by si nemohli s manželem dovolit auto a jiné věci.



Kvůli práci se navíc stále udržuje v dobré kondici a vůbec si nepřipouští, že už oslavila osmdesátku. „Musím se držet a být vitální. Já s divadlem ještě pořád jezdím na zájezdy a musím mít energii. Kolikrát jedeme opravdu velkou dálku, tam odehraji velkou roli a pak zase v noci jedeme zpět,“ poodhalila herečka své pracovní nasazení.

Herečka Libuše Švormová s manželem. (16. dubna 2011)

V kondici se udržuje především plaváním. „Chodím tam, abych se trochu protáhla. Ale já jsem nikdy moc nesportovala, tak se nesnažím to nějak ve stáří změnit. Můj hlavní zdroj energie je můj manžel, který za mě doma všechno dělá. Nakupuje, uklízí, skvěle vaří, udržuje domácnost v pořádku. Já jsem si prostě uměla vybrat muže,“ směje se Švormová.

„Manžel je velmi tolerantní a je rád, že pracuji, že mě to baví, a že ještě natáčím. Toho si moc vážím,“ svěřila se herečka, jež propůjčila svůj hlas filmové Angelice a ve filmech byla často obsazována do rolí negativních a zlých žen. „Ve skutečnosti taková nejsem. Kdo ví, proč si mě režiséři do takových rolí vybírali. Asi jsem to prostě uměla skvěle zahrát,“ dodala s úsměvem.