Libor Šula končí s televizí, nemá čas na přítele

"Byli jsme s Gabrielem zvyklí denně si povídat, hodně o všem mluvit. Jenže najednou přijdu po natáčení domů a nemám sílu. Naštěstí mám tolerantního partnera, který je schopný to pochopit. Míra tolerance je ale časově omezená, takže jsem rád, že se natáčení pořadu pomalu chýlí ke konci a budeme na sebe mít zase víc času. Jsme spolu třináct let a já si dosud myslel, že nás nemůže nic ohrozit. Teď jsem ale poznal, že může," konstatuje Šula.

Moderování, do kterého skočil rovnýma nohama, na hřebík zřejmě definitivně nepověsí. Nabídky z různých televizí se totiž jen hrnou. Zavírat dveře před nimi nebude, i když si chce od televizní práce určitě na čas odpočinout. A odpočívat bude ve svém kadeřnictví. "Vrátím se zpátky k nůžkám, od června navíc otevírám Akademii Libor Šula, takže už se těším, že zase budu dělat to, v čem si myslím, že jsem celkem dobrý."

Moderování pro něj podle jeho slov znamenalo moc novinek najednou a vedle pronikání do jeho tajů také absolutní ztrátu anonymity. Popularita mu ale není nepříjemná, zvlášť proto, že na něj lidé ve všech možných

koutech republiky reagují pozitivně. "Ohlasy mám velmi milé, chodí mi i spousta pozvání na kafíčka, která jsou sice lichotivá, ale já je samozřejmě odmítám. Určitě se na mě taky nalepila strašná spousta parazitů, lidí, kteří najednou chtěli být mými manažery a chtěli prodávat moje obrazy. No a pak jsou tady nabídky od různých firem, které chtějí, abych propagoval jejich výrobky či služby. Jsem pro ně zřejmě důvěryhodný a já myslím, že především díky tomu, že jsem v celém konceptu pořadu mohl být sám za sebe a nemusel jsem přehrávat, takže mi to lidi věřili," míní známý kadeřník.

Zajímavou nabídku dostal například od jisté cestovní kanceláře, která ho chtěla vzít na dovolenou. Prý by přilákal lidi i na Lipno. Zajímavá je pro něj i nabídka jisté automobilky, která začala vyrábět auto pro ženy.

"Když s ním podle nich budu jezdit já, tak si ho budou kupovat i ony. Je to zajímavá nabídka a přemýšlím nad ní. A jestli se ptáte, o jak vysokou částku v ní jde, prozradím, že obsahuje šest nul."

Projekt Nahá jsi krásná nepomohl jen ženám, které se do něj přihlásily, ale také moderátorovi samotnému. Uvědomil si totiž, co v životě nechce. "Všichni hledáme, co v životě chceme a je těžké to specifikovat. Říct

si, co nechceme, je jednodušší. Já jsem zjistil, že nechci dělat věci polovičatě a že nechci dělat s neprofesionály. Na tomhle projektu mě obklopila parta absolutních profíků a já si to užil jako mega jízdu, i

když jsem byl mnohdy hodně unavený. Bylo pro mě také zajímavé vidět ten druhý extrém. Já se v práci potkávám se sebevědomýma ženskýma, které dělají to, co mají rády, makají naplno a berou za to slušný peníze, ale tady jsem se seznámil s holkama, které mají málo, stačí jim to a nikam je to nežene," uzavírá Šula.