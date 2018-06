Libor Bouček má vlastní vyvolenou

Seznámili se na podzim, když se čeští VyVolení stěhovali do Bratislavy. Tam setkání zprostředkovala moderátorka slovenské reality show Big Brother Zuzana Belohorcová.

Vzájemné sympatie Boučka a Ďurianové byly tak silné, že se rozhodli už po měsíci k zasnoubení. "Ano, je to pravda," potvrdil včera Bouček. "Zásnuby proběhly 9. prosince, ale potvrdili jsme je ještě na Nový rok. A proč tak brzy? Někdy to tak přijde. Stalo se mi to poprvé. Chci se uklidnit," přiznal úspěšný moderátor.

Boučkovi rodiče viděli synovu snoubenku jen na obrázcích. "Táta je nadšený a těší se, až se poznají. Marianna přijede do Prahy asi v únoru. Zatím jezdím já za ní."

"Řeknu jen to, že zasnoubení bylo kuriózní. Libor je stále dobře naladěný šarmantní muž. To se mi na něm líbí," řekla Boučkova snoubenka.

Tradice velí, že svatba by měla být od zasnoubení do roka a do dne. "Také může být dřív, ne?" poznamenala odvážně Ďurianová.