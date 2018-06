Libor Bouček: Holky balím pořád

Odpovědi Libora Boučka najdete ZDE

Bouček se narodil před čtyřiadvaceti lety ve znamení Střelce. Ve volném čase nejraději hraje golf, čte, kouká na filmy, poslouchá hudbu, nebo jí.

V on-line rozhovoru, který se tentokrát konal v Liborově domovském Expresradiu, se představil jako milovník nejen krásných žen, ale i dobré hudby.

"Muziku miluju a je všude kolem mě. Vyhovuje mi muzika pražskýho Expresradia - spousta pozitivní energie a radosti. Oblíbení interpreti jsou: James Brown, Maroon 5, Oasis, Jamiroquai, slovenští Made 2 Mate, B3, Misha, ale hlavně Joss Stone. Ta mě rozsekala," prozradil moderátor.

Bouček vystudoval divadelní a mediální produkci. Jako malý si přál být potápěč, popelář, taxikář, letuška a maskérka. Dnes by chtěl dělat to samé, co v Americe dělá Jay Leno nebo David Letterman. "Moderování v zahraničí je hodně vzdálený sen, ale kdyby se naskytla příležitost, proč to nezkusit. Piluju si jazyky a snažím se být připravený. Těm prý přeje štěstí," odpověděl čtenářům iDNES.

Libor se rovněž svěřil, že je velkým fandou kouzelníka Davida Copperfielda, s nímž se přátelí od svých osmnácti let. "S Copperifledem jsem se seznámil na jeho vystoupení v Německu. Bylo to neuvěřitelný setkání. Pak jsem s ním byl v Praze a v polovině světa. Skvělá zkušenost." - více zde

Nejvíc ho prý rozčílí neustálý boj s větrnými mlýny, nechuť experimentovat, nesmyslná pravidla a racionální pohled na city.