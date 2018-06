Zadělal si Bouček na malér? Telefonem dělal reklamu v přímém přenosu

Libor Bouček přiznal, že si až zpětně uvědomil, že si možná zadělal na trable. Když vznikaly selfie na Oscarech, k reklamě se o pár hodin později přihlásil Samsung, který se rozhodl za sdílení fotografie přispět na charitu. V případě České Miss se ale nic takového nekonalo, šlo o Boučkův nápad, jenž implementoval do scénáře, který sám psal. Mohlo tak jít o skrytou reklamu?

"Doufám, že se konečně ozvou," vtipkoval Libor Bouček.

"Moderní technologie vládnou světu a že tuhle značku mám rád, tím se netajím, ale nebyl to cíl. Až zpětně jsem si uvědomil, že selfie dělám telefonem, který má nějakou značku. Uvidíme, co se stane. Jestli se někdo ozve, nebo jestli dostanu pokutu. Kdybych dostal pokutu, okamžitě volám Apple," dodal s úsměvem moderátor.

Pořadatelé soutěže krásy se od možného reklamního tahu distancovali. "Při selfie fotkách nám v pořadu šlo o vtip a použití těch fotek v titulcích. Moderátor fotil svým mobilem a značku jsme neřešili," řekla iDNES.cz výkonná ředitelka České Miss Jitka Bělušová.

Bouček pořídil řadu fotek mobilním telefonem otočeným zadní částí ke kameře. V zákulisí jich ale vzniklo podstatně víc.

"Nápad scénáristy a moderátora Libora Boučka pořizovat selfie s celebritami, obdobně jako při předávání Oscarů, podle nás finálový večer České miss oživil, obchodní příležitosti jsme v tom nehledali," uvedl šéf PR a komunikace Jiří Haramul.



Gabriela Franková a moderátor Libor Bouček na finále soutěže Česká Miss 2014 (29. března 2014)

"Povedlo se mi udělat celkem 47 fotek. Doufám, že diváci vydrželi do konce, protože fotky byly i v závěrečných titulcích. Byl jsem rád, že členové štábu byli poprvé v televizi. To, že se to zákulisí povedlo tam dostat, byla odměna i pro lidi, kteří na České Miss léta pracují," dodal Bouček, který kvůli intenzivním přípravám a zkouškám neměl ani čas řešit, kdo by podle něj měl soutěž krásy vyhrát.

"Snažím se to brát tak, že je mi reálně jedno, kdo to vyhraje. Jde o pořad a produkt jako takový a tip na vítězku jsem neměl. Ale myslím si, že Gabriela Franková to má po zásluze, protože je velmi cílevědomá a to, co ve svém věku dokázala, je obdivuhodné. Je dobře, že vyhrála ona," uzavřel.