Libor Bouček: Budu drsnější

ODPOVĚDI LIBORA BOUČKA ZDE

S moderováním VyVolených máte už zkušenost. Co vám to dalo, a co naopak vzalo?

Dalo mi to poučení, že se člověk může připravit na více než devadesát pořadů za sebou. Naučilo mě to disciplinovanosti, dalo mi to též vědomí, že i o půlnoci člověk může být při věci a reagovat, jako kdyby bylo deset dopoledne. Lehce to omezilo můj volný čas, ale na druhou stranu ve chvíli, kdy jsem si to dobře zorganizoval, mi to vlastně ani nevadilo. Taky jsem díky první řadě poznal spoustu skvělých lidí.

Jaký bude váš konkrétní úkol ve II. řadě VV? Bude to opět noční show?

Ano, znovu se těším na noční show, která by vzhledem k tomu, že ve vile budou lidé, kteří znají první sérii, měla být trochu tvrdší než noční show ve VyVolených 1.

Byl jste přítomen na castinzích, resp. Měl jste možnost poznat adepty na pobyt ve Vile, kteří se do „dvojky“ hlásí?

Zdá se mi, že jsou to lidé, kteří vědí, do čeho jdou. Lehce se zvýšil počet exhibicionistů, ale na druhou stranu se tam leckdy objevili i nějací vysokoškoláci. Je jasné, že půjde o naprosto odlišné typy, tím pádem je jasné, že druhá série bude mít úplně jiný a možná i atraktivnější příběh.

Co považujete při této práci za nejtěžší?

Naučit se naslouchat lidem, donutit je k vyjádření emocí, ctění jejich přirozenosti, schopnost připravit se každý den, pohotovost, dodržování absolutní nestrannosti a dochvilnost.

Dopřál jste si (a bylo to potřeba?) po skončení první řady pořádnou dovolenou?

Odpočinul jsem si a uspořádal si osobní život. Do druhé série vstupuji za naprosté harmonie v srdci, tak jsem zvědav, jak se to odrazí na obrazovce.