Libor Bouček a Kateřina Kristelová si užívali party se sluchátky na uších

Dýdžejové pouštěli muziku, kterou hosté poslouchali zcela netradičně prostřednictvím bezdrátových sluchátek. Unikátní Duracell Silent DJ party vzbudila zájem médií, celebrit a dalších hostů. Originálním způsobem se sluchátky na hlavách si hosté užili hudební sety podle svého.



Libor Bouček a Kateřina Kristelová

Mezi VIP osobnostmi nechyběla Kateřina Kristelová s Liborem Boučkem."Duracell Silent DJ Party byl skvělý zážitek," přiznal Libor Bouček. "Díky tomu, že máte sluchátka, si vlastně můžete vybrat, co chcete poslouchat a jak hlasitě. Můžete si při tom i povídat s přáteli, což na běžné party moc nelze. Tahle party se tak může odehrát prakticky kdekoliv," doplnil Libor.



Duracell Silent DJ party

"Když mne oslovili s nabídkou zahrát si na 100% silent party, což znamená tiché, byla jsem v rozpacích, jak to bude technicky zvládnutelné a že to bude postrádat atmosféru taneční párty. Ale byl to neuvěřitelný zážitek a zajímavá zkušenost. Netušila jsem, jak na to budou lidé reagovat, ale všem se to moc líbilo a všichni jsme se výborně pobavili. To prostě musíte zažít!" prohlásila po akci DJ Ladida.