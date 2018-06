Libor Baselides zůstal dlužníkem

Baselides zůstal dlužen peníze jak Grandhotelu Pupp, tak společnosti Action Promotion, která zajišťovala stavbu pódia a ozvučení sálu. Celkem kolem dvou set tisíc korun.

Roman Vacho, ředitel karlovarského GH Pupp, říká: "Dvacet let dělám v branži, ale tohle jsem nezažil!" Libor Baselides, který vystupoval jako fyzická osoba, si u nich pronajal na 24. srpna slavnostní sál pro pořádání akce Miss léto a raut pro sto lidí.

Vše domluvil s obchodním oddělením hotelu a dohodnuta byla i úhrada zálohy - čtyřicet tisíc korun - předem. Tu měl zaplatit den před akcí, tou dobou už však nebyl k zastižení, a když se vedení hotelu konečně podařilo s bývalým moderátorem mluvit, sliboval, že do večera peníze přiveze.

"Čekali jsme na něj do dvaadvaceti hodin, ale marně," říká Roman Vacho. V tu chvíli už prý začal o solidnosti Baselidese pochybovat, když však ráno viděl v hotelu zaměstnance firmy Action Promotion, jak stavějí molo a pódium, zlé myšlenky zapudil a odstartoval přípravy na večerní raut.

Peníze nepřivezl

Kolem druhé hodiny už však byla ve stejné šlamastyce i Action Promotion. "Děláme to tak, že přijedeme, postavíme, vyzkoušíme, že všechno funguje, a necháme si platit na místě. Do Varů jsme přijeli v šest ráno, abychom podle dohody měli všechno do dvou odpoledne hotovo. Pan Baselides se měl objevit v poledne, jenomže nepřijel a telefony nebral. Mezitím začali do hotelu najíždět pozvaní umělci, kterým dokonce tvrdil, že pořad bude přímým přenosem vysílat německá televize ZDF. Soutěžící dívky tam kupodivu žádné nebyly, i když měla od čtyř probíhat zkouška. A pan Baselides přijel až pět minut před sedmou, přičemž akce měla začít v osm. S úsměvem na tváři, jako by se nic nestalo," říká Radek Potužník, manažer a produkční firmy Action Promotion.

Krátce před sedmou začalo tvrdé vyjednávání. Vacho i Potužník žádali podle dohody slíbené peníze. Baselides se ošíval. Když mu nevyšla ani taktika, že si je vyzvedne od přítomného sponzora, navrhnul, že nechá zastavit svoje auto. "Kdyby to nebylo k pláči, tak by se člověk musel smát. Osočoval nás, že jsme všichni hajzlové a že nám jde jenom o peníze, přičemž jemu šlo málem o život, poněvadž ho po cestě dvakrát srazil kamion! A že prý mohl být mrtvý jako Ivan Hlinka, že máme být rádi, že vůbec dorazil. To už bylo i na nás moc, tak jsme se rozhodli všechno sbalit a odjet. On se ale ještě snažil těm pár lidem, kteří na akci dorazili, namluvit, že ji odvolává naší vinou. Naštěstí jsme u toho byli a mohli říct pravdu," říká Zdeněk Potužník. Firmě vznikla škoda přes osmdesát tisíc korun, kterou by ráda od Baselidese dostala třeba i soudní cestou.

Kerndl je zděšený

Vstupenky v Karlových Varech byly na Miss léto prodávány až za necelých tisíc korun. Prodaly se všehovšudy čtyři. "Vím, že si tady byl vyzvednout v kase peníze z prodeje," říká Vacho.

Ladislav Kerndl, který měl toho večera vystupovat se svojí dcerou, říká: "Já jsem z toho byl úplně vyděšený a nemile překvapený. Přišlo mi to, jako by mě v srpnu vyvedli aprílem. S Baselidesem se znám dlouhá léta, když ještě byl na Nově, a působil na mě jako seriózní člověk. Já opravdu nevím, co si o tom myslet. On byl v zoufalém stavu, mně ho přišlo až líto. Ale je špatný organizátor. Chce něco dělat a nemá na to."

Libor Baselides se před lety těžce loučil s televizní obrazovkou. Pokoušel se provozovat se svojí bývalou manželkou kavárnu v centru Prahy, leč bez úspěchu. Loni touto dobou praktikoval nedaleko Nemocnice Na Bulovce reflexní masáže, což dělal jako svoje hobby. Ve světě showbyznysu se snažil udržet, a tak příležitostně moderoval akce. Jejich pořádání mu však jde mnohem méně. Telefon, který dal k dispozici zástupcům firem, už několik dní nezvedá.