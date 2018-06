Líbí se vám VyVolení? Pište a hlasujte!

Líbí se vám moderátoři, co říkáte soutěžícím? Rozumíte pravidlům a zvládá svůj úkol režie? Vybraná hodnocení čtenářů odměníme honorářem a zveřejníme na stránkách iDNES. Váš názor pošlete na adresu hotline@idnes.cz .

Ve fotogalerii najdete snímky třech prvních kandidátů do vily, o nichž už mohou diváci rozhodovat od nedělního do pondělního večera. Koho z nich byste poslali bydlet do vily VyVolených? Hlasujte ZDE.

VyVolení očima Mirky Spáčilové

Jaký byl úvodní díl první velké reality show v Česku? Zatím jen rozkývanou kamerou a slovníkem i gesty Terezy Pergnerové připomínajícími její někdejší působení v hitparádě Eso zkoušel přesvědčit, že začal „šílenej boj“, kde jsou všichni „úžasný“.

Ve srovnání s náladou SuperStar byl rozjezd pomalejší. Nejprve se připomněly ceny pro vítěze. Pak Iva Kubelková a Libor Bouček provedli vilou, kde budou účastníci soutěže několik měsíců žít jako pod mikroskopem.

Moderátoři zopakovali vlastně jen to, co dávno běží v upoutávkách: to je sauna, tohle bazén, tady ložnice a všude spousty kamer. Nejcivilnější ze čtveřice průvodců, Vlasta Korec, rychle a věcně probral technické zázemí pořadu.

Hlavním odhalením se stal až sestřih představující všech devětatřicet uchazečů o účast v soutěži, kteří se od pondělí ucházejí o hlasy, jež třinácti z nich vynesou místo ve vile a s ním i šanci získat výhru za jedenáct milionů korun.

V bloku tanečních kreací však adepti působili jako sborové posily nočních klubů, jeden od druhého k nerozeznání. Teprve v závěru pořadu se pokusila výrazněji odlišit první trojice, byť zatím jen v předtočených medailoncích.

Šachista se „sexy úsměvem“ Rosťa, milovnice spodního prádla Barbora a blondýn Pavel s pilou vtipkující, že dokáže přeříznout úplně všechno. Jeden z nich díky divácké předvolbě dnes postoupí do vily a den co den přibude další. Asi až pak vypukne pravá podívaná - předehra vypadá na dlouhé lokte.