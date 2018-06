Líbí se mi drsňáci s chraplavým hlasem, říká dcera producenta Wronky

"Možná je to právě proto, že působím něžně. Protiklady se přitahují. Rockovou muziku ale miluji už asi od deseti let. Také jsem si prošla obdobím, kdy jsem chtěla vypadat jako hrozná drsňačka, ale to se ke mně úplně nehodí. Ale nevím, čím to je. Asi mi to přijde, že člověk s chraplákem působí více jako chlap," řekla iDNES.cz Magdaléna, která je šťastně zadaná.

"Líbí se mi typické chraplavé hlasy jako mají zpěváci z Foo Fighters, Nickelback nebo Linkin Park," dodala.

Magdalena Wronková v rádiu

Blondýnka je duší opravdová rockerka a na pražském rádiu RockZone moderuje nový pořad Česká desítka. Má však ráda i divadlo a prvním rokem studuje herectví.

Magdalena s bratrem Michalem bydlí v Praze u svého otce, producenta Leška Wronky, který ji v nové pěvecké soutěži podporuje. Slavné příjmení ale pro ni prý není žádnou výhodou.

"Výhody to má maximálně v tom, že díky různým akcím se dostanu do společnosti lidí, kteří mají co do činění se showbyznysem, ale že bych měla někde protekci, to vůbec," dodala Magdalena.

Lešek Wronka, který chodil se spisovatelkou Bárou Nesvadbovou, má ještě jednoho syna, tříletého Tobiáše (více čtěte zde).

"Pokaždé, když přijede, tak se na něj těšíme. Je to zlatíčko, to si ten čas spolu vždycky užíváme," prozradila Magdaléna, která v soutěži Hlas ČeskoSlovenska zazpívá píseň Poison od Nicole Scherzingerové. S ní vystupovala i dcera Petry Černocké Bára Vaculíková a do svého týmu si ji vybral rocker Pepa Vojtek (více zde).