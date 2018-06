Liberty Rossová: Odhalení nevěry s Kristen Stewartovu bylo příšerné

"Bylo to hrozné. Bylo to opravdu to nejhorší. Nemám slov, abych popsala, čím jsme prošli. Ale myslím, že něco musí skončit, aby mohlo něco jiného začít. Mám pocit, že procházím znovuzrozením," řekla pětatřicetiletá Rossová pro magazín Vanity Fair.

Sanders manželce přiznal, že ji podváděl se Stewartovou 20 hodin předtím, než se aféra provalila na veřejnosti. Rossová se dvěma dětmi hledala útočiště před paparazzi u kamaráda.

"Mohla jsem tam být úplně sama. Představovala jsem si, že jsem masajský válečník. Pokoušela jsme se být velmi klidná a silná a všechno to hodit za hlavu," prozradila herečka.

Rupert Sanders s Kristen Stewartovou Robert Pattinson a Kristen Stewartová

Pro manželství prý během 16 let udělala všechno, jejímu manželovi to ovšem nestačilo a vztah se rozpadl.

Dvaadvacetiletá Stewartová i o dvacet let starší Sanders se veřejně omluvili svým blízkým, když románek vyplul na povrch, a zdůrazňovali, že chtějí hlavně udržet stávající vztahy.

Nakonec se to nepovedlo režisérovi ani herečce. Liberty Rossová letos v lednu podala žádost o rozvod a přítel Stewartové Robert Pattinson se k herečce sice na chvíli vrátil, ale pak se definitivně rozešli.