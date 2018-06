Libanonec a Kanaďanka se zasnoubili pod vodou

Ribasová se s průvodcem turistů a potápěčem Tannasem seznámila před rokem. Oba se náhodou potkali za několik měsíců v Jordánsku a zakrátko se rozhodli, že se zasnoubí.



Tannas řekl, že uspořádat zásnuby pod hladinou moře ho napadlo poté, co strávil den potápěním s Ribasovou. "Prostě jsem se probudil a rozhodl se to udělat tady a teď. Chtěl jsem vyjádřit svou lásku k ní a také radost nad stažením Izraele z Libanonu," řekl.



Izrael okupoval část jižního Libanonu 22 let, než z něj letos v květnu stáhl své vojáky. Tannas pochází z Džazzínu, převážně křesťanského města, které bylo od roku 1985 do června 1999 pod kontrolou proizraelské milice.