Liam Neeson poprvé promluvil o smrti manželky: Smutek mě přepadá uprostřed noci

"Většinou mě to zasáhne uprostřed noci. Třeba se cítím docela spokojený, pak najednou, bum. Je to jak rána doprostřed hrudníku," přiznal Liam Neeson v rozhovoru pro list Esquire.

Osmapadesátiletý herec, který žil s Richardsonovou patnáct let a má s ní dva syny, popsal časopisu, jak se dozvěděl o její smrti. "Přišel jsem na pohotovost. Bylo tam tak sedmdesát, osmdesát lidí se zlomenýma rukama, monokly a nikdo mě nepoznal. Ani sestry, ani pacienti, prostě nikdo. Přijel jsem tam z hrozné dálky a nechtěli mi Natashu ukázat," vzpomínal Neeson.

"Pak jsem uviděl dvě zdravotní sestry, jak venku kouří. Přišel jsem k nim a jedna z nich mě naštěstí poznala. A řeknu vám, poprvé po hrozné době jsem byl zatraceně vděčný za to, že mě někdo poznal. No a sestra povídá: Jděte tady zadními dveřmi. Je tam v tom pokoji. Tak jsem tam šel. A doktoři, kteří vesměs vypadali tak na osmnáct, mi řekli to nejhorší. Že je mrtvá," popsal herec, který se prý snažil zármutek léčit prací, ale nepodařilo se mu to.

"Nemůžete se na to připravit. Myslíte si, že to pláčem odplavíte, ale nefunguje to," dodal Neeson.

Natascha Richardsonová utrpěla zranění hlavy, když se s instruktorem učila lyžovat v Kanadě. Bezprostředně po pádu se zdála být v pořádku, neměla žádná viditelná zranění. Pak si ale začala stěžovat na prudké bolesti hlavy. V kanadské nemocnici lékaři diagnostikovali vážné poškození mozku a herečka byla převezena do nemocnice v New Yorku, kde svému zranění podlehla. Bylo jí pětačtyřicet let.