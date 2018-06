Liam Neeson výrazně zhubl a chřadne. Jsem zdravý, ujišťuje fanoušky

Když si nedávno Neeson vyrazil s rodinou na oběd v Londýně, při odchodu ho vyfotili, jak nastupuje do auta. Herec byl k nepoznání a připomínal vetchého staříka.

Podle portálu Radar Online herec poslední dobou zrušil svůj veškerý pracovní program. Jeho mluvčí však prohlásil, že jen právě dotočil nový film a na dalším bude pracovat v září. Neeson je prý na tom dobře i po zdravotní stránce a je v pohodě. „Nikdy nebyl zdravější,“ řekl hercův mluvčí.

Výrazně hubenější postavu Neeson předvedl už v červnu na otevření výstavy v galerii Soho. Tam si postěžoval, že stáří je pro něj choulostivé téma.

„Moje narozeniny jsou citlivé téma. Bude mi 63. Nikdo nechce, aby mu bylo 63 let! Stárnu. Ze všeho nejvíc si přeju, aby se to ignorovalo. Nesnáším to a cítím se zranitelně. Narozeniny jsou taková soukromá věc - den, kdy jste se narodili, den, kdy jste vyšli z lůna matky. Někteří lidé si najímají loď a dělají velkolepé věci, ale takové oslavy a pozornost mi přijdou trapné,“ řekl.

Liam Neeson se proslavil snímky Schindlerův seznam, Rob Roy, Láska nebeská, 96 hodin, Hvězdné války nebo Letopisy Narnie.

Byl 15 let ženatý s herečkou Natashou Richardsonovou, která tragicky zahynula po pádu na lyžích v roce 2009. Mají spolu dvě děti.