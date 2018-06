Liam Neeson o zesnulé manželce: Pořád čekám, že vejde do dveří

Richardsonová utrpěla po pádu na lyžích zranění, po kterém byla v komatu. Lékaři řekli tehdy Neesonovi, že její mozek je mrtvý a on se rozhodl ji nechat odpojit od přístrojů.

"Měli jsme dohodu, že kdyby se jeden z nás dostal do vegetativního stavu, odpojíme se," řekl v pořadu 60 minut na televizi CBS Neeson, který byl s Richardsovou od roku 1994 a měli spolu dvě děti.

"Když slyším, jak se v našem domě v New Yorku otevírají dveře, a hlavně v prvních pár letech se mi to stávalo, pořád si myslím, že ji uslyším," řekl jednašedesátiletý herec.

Už se netrápí jako dřív, ale čas od času se smutek projeví. "Zasáhne vás to. Je to jako vlna. Máte pocit, že se vše hroutí. Svět už není stabilní a pak to přejde a stává se to méně často, ale pořád to ještě občas zažívám."

Smrt Richardsonové zdrtila její rodinu, ale zachránila život dalším lidem. "Darovala tři orgány, takže tři lidé díky ní žijí. Mají její srdce, játra a ledviny. Myslím, že by ji to těšilo," řekl Neeson.

Už tři roky je herec zasnoubený s Freyou St. Johnstonovou, kterou požádal o ruku po půlroční známosti (více čtěte zde). Dosud se ale zatím se nevzali.