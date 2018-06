Liam Neeson se dva roky po smrti manželky zasnoubil

Radost mají nejen snoubenci, ale i Neesonovi dva synové, patnáctiletý Michael a čtrnáctiletý Daniel. "Jsou rádi, že jejich otec je znovu šťastný a spokojený," řekl kamarád pro list Esquire.

Neeson dlouho těžce nesl ztrátu manželky, která nešťastně zahynula po pádu na lyžích v Kanadě v roce 2009. Herec nevěřil, že se mu podaří znovu zamilovat. Smutek ho přepadal hlavně v noci. "Třeba se cítím docela spokojený, pak najednou bum. Je to jak rána doprostřed hrudníku," přiznal.

Liam Neeson a Natascha Richardsonová v prosinci 2006

Znovu randit začal až vloni na podzim, kdy se na veřejnosti ukázal s Freyou St. Johnstonovou. Budoucí nevěsta je šestatřicetiletá svobodná matka dvou dětí. "Freya znovu přinesla slunce do jeho života. Měla s ním velkou trpělivost a v ničem na něj netlačila," prozradil známý. Malá privátní svatba by údajně měla být už koncem roku v New Yorku.