Pokračování Lásky nebeské mi připomnělo smrt ženy, říká Liam Neeson

„Bylo to před 14 lety a každý žil svůj život. Někteří zemřeli. Můj drahý přítel Alan Rickman, nechť odpočívá v pokoji. Někteří se rozvedli. Já přišel o ženu. Mnohokrát jsem přemýšlel o tomto filmu a mém vlastním životě,“ řekl herec pro Entertainment Weekly (více o pokračování filmu zde).

Liam Neeson v minulosti už několikrát přiznal, že se s tragickou ztrátou své ženy vyrovnával jen těžko. „Většinou mě to zasáhne uprostřed noci. Třeba se cítím docela spokojený, pak najednou, bum. Je to jak rána doprostřed hrudníku,“ přiznal před lety v rozhovoru pro magazín Esquire.

Neeson žil s Richardsonovou patnáct let a má s ní dva syny, Michaela a Daniela. Herečka v roce 2009 utrpěla zranění hlavy, když se v Kanadě učila lyžovat s instruktorem. Bezprostředně po pádu se zdála být v pořádku, neměla žádná viditelná zranění. Pak si ale začala stěžovat na prudké bolesti hlavy. V kanadské nemocnici lékaři diagnostikovali vážné poškození mozku a herečka byla převezena do nemocnice v New Yorku, kde svému zranění podlehla. Bylo jí pětačtyřicet let.

„Byla na přístrojích, přišel jsem k ní a řekl jí, že jsem ji miloval. Řekl jsem: Miláčku, už se z toho nedostaneš, zranila sis hlavu. Měli jsme dohodu, že pokud někdo z nás skončí ve vegetativním stavu, necháme se odpojit od přístrojů. Hned jsem si pomyslel: všechny tyto hadičky musí pryč. Odešla,“ zavzpomínal Neeson na rozloučení s manželkou.