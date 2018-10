Syn Liama Neesona si změnil příjmení. Kvůli matce, která tragicky zahynula

Syn irského herce Liama Neesona Micheál si nechal změnit příjmení na Richardson. Podle informací magazínu People se tímto způsobem rozhodl vzdát hold své matce Natashe Richardsonové. O tu přišla rodina při tragické události v roce 2009. Synům Neesona a Richardsonové bylo tehdy dvanáct a třináct let.



„Není to proto, že by Micheál měl nějaké problémy s otcem, nebo by chtěl být neviditelný pro bulvár. Rozhodl se tak jednoduše proto, aby uctil památku své matky, mimochodem vynikající herečky, tím, že bude po zbytek života nosit její příjmení. Myslím si, že je to opravdu velice krásné gesto,“ řekla matka Richardsonové, Vanessa Redgraveová (81) pro deník The Daily Mail.

Micheál dokázal o smrti své matky promluvit poprvé až po sedmi letech od nešťastné události. „Snažil jsem se tu skutečnost nějaký čas „ignorovat“ a předstírat, že se to nestalo. Nedokázal jsem si připustit, že už mámu nikdy v životě neuvidím. Začal jsem chodit na večírky s přáteli a pít. Dostal jsem se až na samé dno. Všichni říkali: ‚Aha, to je ten kluk, co přišel o mámu. Nemůže se z toho dostat, tak to řeší alkoholem‘. Tehdy jsem si myslel, že se všichni zbláznili, ale zpětně vím, že měli pravdu,“ svěřil se Micheál v roce 2015 v emotivním rozhovoru pro deník The Sunday Times.

Natasha Jane Richardsonová vyrostla v Londýně. Její první manželství s Robertem Foxem skončilo rozvodem v roce 1992. V roce 1994 se pak provdala za irského herce Liama Neesona, se kterým vychovávala dva syny, Micheála a Daniela.

V březnu roku 2009 utrpěla Richardsonová v kanadském Québecu po pádu na lyžích vážné zranění hlavy. To se projevilo až hodiny po incidentu, kdy už ji lékaři nedokázali zachránit. Herečka se podle svědků po pádu bez problémů postavila na nohy, smála se a lyžovala dál. Odmítla lékařské ošetření a později se vrátila na hotelový pokoj.

Natasha Richardsonová a Liam Neeson

Až později si Richardsonová začala stěžovat na úporné bolesti hlavy. Přijali ji v nemocnici Svaté Agáty v Quebeku a později v Nemocnici Svatého Kříže v Montrealu. O den později ji v kritickém stavu převezli do New Yorku do nemocnice Lenox Hill. Za tři dny od nehody Richardsonová zranění mozku podlehla. V posledních chvílích jejího života byli s herečkou manžel Liam Neeson a matka Vanessa Redgravová.