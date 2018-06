Nejsem nemocný. Zhubl jsem kvůli roli, přiznal Liam Neeson

„Martin chtěl, abychom všichni vypadali hodně vychrtle, což kolegové Adam Driver a Andrew Garfield udělali také. Vím, že Adam šel do extrému. Je to bývalý námořník a když dostal rozkaz, splnil ho. Vypadal jako z Osvětimi. Martin vyžaduje tuto úroveň odhodlání a myslím, že se to vyplatí,“ řekl herec.

Liam Neeson a Andrew Garfield hrají v novém filmu jezuity ze 17. století, kteří působí v Japonsku. Nabídku rád přijal a nevadilo mu ani drastické hubnutí.

„Kdo by odmítl práci s Martinem Scorsesem? Je to velmi zvláštní režisér a pro herce je to výjimečné. Jeho míra koncentrace a zaměření, co chystá pro herce, než přijdou na scénu, jsou prostě úžasné,“ dodal Neeson.

Po nejrůznějších spekulacích ohledně hercova zdravotního stavu v létě jeho agent všechny ujišťoval, že Neeson není nemocný. „Nikdy nebyl zdravější,“ řekl mluvčí.

Extrémy hvězd

Spousta herců a hereček neváhá kvůli roli přibrat, nebo naopak zhubnou. Matt Damon musel kvůli roli agenta FBI ve filmu Informátor přibrat 15 kilo. Herečka Renée Zellwegerová drasticky přibírala a pak zase hubla kvůli komedii Deník Bridget Jonesové.

Americký herec Christian Bale vlevo v roli Trevora Reznika ve filmu Mechanik (2004) a vpravo jako Patrick Bateman ve filmu Americké psycho (2000).

Někdy to však herci doženou až do extrémů. Christian Bale kvůli thrilleru Mechanik ze své standardní váhy 80 kilo zhubl až na neuvěřitelných 45 (více zde).



Dalším je Matthew McConaughey, který kvůli roli muže s AIDS zhubl více než 15 kilo. Kdysi svalnatý a vypracovaný herec byl tak zesláblý, že ho během natáčení museli podpírat.