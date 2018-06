Neeson a jeho snoubenka si dali pauzu, herec se chce věnovat dětem

Neeson a St. Johnstonová jsou spolu téměř dva roky. Blonďatá kráska herci hodně pomohla po tragické smrti jeho manželky Natashi Richardsonové a půl roku od jejich seznámení se Neeson rozhodl, že si ji vezme za ženu.

Teď je ale jejich vztah v ohrožení. "Liam se vrací do Ameriky na začátku příštího měsíce, aby tam mohl točit svůj nový film Non-Stop. Řekl Freye, že si chce dát pauzu a soustředit se teď hlavně na rodinu," svěřil listu Daily Mail zdroj blízký irskému herci.

K rozchodu došlo prý krátce po návratu z Říma, kde byl pár na krátkém výletě. Hercův mluvčí ale odmítl zprávu jakkoli komentovat.

Liam Neeson a Freya St. Johnstonová

Zdroj deníku tvrdí, že Freya chtěla, aby se s ní a jejími dětmi Neeson usadil v Londýně. On by ale chtěl zůstat v New Yorku a trávit víc času se svými syny, patnáctiletým Michaelem a čtrnáctiletým Danielem.

Liam se s Freyou zná už deset let, ale začali spolu randit až v září roku 2010, tedy rok a půl po smrti Richardsonové, která se vážně zranila při lyžování v roce 2009 a zemřela.