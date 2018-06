Lewis Hamilton a Nicole Scherzingerová se znovu rozešli

Osmadvacetiletý Lewis Hamilton nedávno naznačil, že se chystá požádat svou o šest let starší přítelkyni Nicole o ruku. "Jsme spolu už pět let, což je celkem milník. Doufejme, že v blízké budoucnosti. Možná předtím, než dosáhneme šesti let," řekl Hamilton na téma svatba.

Teď ale zdroj blízký zpěvačce prozradil, že se pár rozpadl a že je Nicole "absolutně zničená".

Ještě v červnu dávali Hamilton a Scherzingerová na internet své zamilované fotky.

Rozchod pak serveru Mail Online potvrdil i mluvčí zpěvačky.

Pár ale oznamoval rozchod v minulosti už několikrát. Většinou za to mohlo pracovní vytížení obou, kvůli kterému spolu nemohli trávit moc času.

To bude zřejmě i hlavním důvodem tohoto rozchodu. Zatímco Scherzingerová koncertuje, Hamilton jezdí na závody po celém světě. Zpěvačka ho většinou doprovázela, ačkoli jak sama říkala, jí závody formule nic neříkají. Naposledy s ním byla 10. června na Velké ceně Kanady.