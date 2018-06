Lewinská: Od aféry s Clintonem e-mail nepoužívám

Vyšetřovateli Kennethu Starrovi stačilo prozkoumat počítače v Moničině bytě a v Pentagonu a vymazaná korespondence za dva roky dozadu byla na světě. Stejně tak se zachovaly e-maily, které Monica odeslala své kdysi důvěrné přítelkyni Lindě Trippové. "Byly to takové věci, že je měla Linda vymazat," posteskla si Monica.Linda to však neudělala a Starr pak inkriminujících e-mailů využil proti Clintonovi v době, kdy byl vyslýchán kvůli obvinění v roce 1999. Dnes Monica Lewinská používá e-mail jen zřídka, snad jen kvůli obchodním záležitostem. Zprávy přátelům už neposílá vůbec. "Snad za pár let, až budu cítit, že mám svůj život pevně v rukou. Po aféře s prezidentem Clintonem už ale internetu nebudu nikdy plně důvěřovat," říká pro BBC."Lidé by si měli více uvědomovat všechna možná rizika. Mě ta zkušenost přišla draho." Z doby, kdy se Clinton pokoušel najít Monice práci mimo Washington (to už kolovaly pověsti o jejich aféře), se zachoval další email. Monica v něm popisuje setkání "s nejlepším přítelem velkého plížila." Tím je míněn Vermon Jordan, jeden z prezidentových poradců: (Vermon Jordan - pozn. red.) říkal, že pokud jde o mé nové zaměstnání, je to moje věc. Ale že mluvil s plížilem a že dostanu dobré doporučení. "Myslím, že soukromí je z těch druhů věcí, na které nemyslíte, dokud vám je něco nenaruší," říká Monica pro BBC. "Někteří uživatelé internetu si uchovávají kopii všeho, co jim pošlete. S tím musíte počítat."Nakonec i Monica však připouští, že i internet má své zřejmé výhody. V současné době totiž provozuje vlastní společnost prodávající on-line dámské kabelky: "Mám obchod, který je otevřen 24 hodin denně v každém městě na celém světě a každý tam může vstoupit." Možná právě z aféry Clinton Lewinská se poučil i současný prezident Spojených států George Bush. Tři dny před svou inaugurací letos v lednu totiž zaslal svým přátelům závěrečný e-mail: "Protože nechci, aby mé soukromé rozhovory uváděly někdy někoho do rozpaků, jedinou možností je nekorespondovat v kybernetickém prostoru."Existuje mnoho společností, které z obav z přílišné důvěrnosti zaměstnanců všechny e-maily raději archivují. A používání e-mailu k soukromým účelům může být i důvodem k vyhazovu. Jak tedy poslat e-mail a přitom mít jistotu, že ho nikdo nepřečte? Jedním řešením je otevřít si na webu anonymní emailovou schránku a citlivá sdělení posílat prostřednictvím ní na jinou anonymní schránku. Musíte si však vybírat spolehlivé přátele. E-maily můžete i zašifrovat. I když kdo ví... FBI si jistě poradí i s tou sebelepší šifrou.