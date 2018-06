Lety se strachem

Jak totiž prozrazují mezinárodní studie,čtvrtina až polovina cestujících se v letadle více či méně bojí. Firma Boeing dokonce připustila, že jenom ve Spojených státech přicházejí letecké společnosti vinou strachu z létání ročně o sumu kolem dvou miliard dolarů, které si rozdělí benzinové pumpy,autobusoví přepravci a železnice.»Před dvěma roky jsem letěla na kongres do Madridu,« vzpomíná ostravská lékařka Naďa Písecká. »Když pilot oznámil, že za chvíli přistaneme, oddechla jsem si, jenže vzápětí s námi letadlo začalo lítat nahoru a dolů. Drapla jsem za rukáv Španěla, který seděl vedle mě, a cloumala s ním tak vehementně, až se mi ho nechtěně podařilo z jeho elegantního hedvábného saka vysvléknout. Mezitím jsem střídavě říkala sorry' a strašně se za sebe styděla, a lehce hystericky ječela na stevardy, co se děje. V příletové hale jsem si pak naordinovala vodku a zapřisáhla se,že jen co doletím zpátky do Prahy,už do žádného letadla nevstoupím, protože mi to za tu hrůzu nestojí.« Doktorka Písecká své sliby skutečně plní: na evropské či světové gynekologické kongresy vyráží pouze v případě, konají-li se ve městech, kam se pohodlně dostane čímkoliv, co se pohybuje po zemi. A užívá si je teď o poznání lépe, protože nemusí myslet na to, že za tři dny,za dva, už zítra...Jak je vlastně možné, že rozum tak lehce prohrává s duší, i když dobře ví, že podle statistik je spíš šílenstvím usednout do auta? Proč je hluchý nejen k argumentům, ale i k vlastním domluvám a vzteku? To, co jej zrazuje, je podle Jána Praška z Psychiatrického centra Praha především vizuální zkušenost. Záběry z míst leteckých neštěstí defilující v televizních zprávách zrovna tak, jako katastrofy filmové, provázené dýmem, třeskem a sténáním, byť jsou mnohdy nahony vzdálené tomu, co by se mohlo udát ve skutečnosti, se v nás usazují stejně nesmazatelně jako křivdy z dětství. Jen co se ocitneme v náležitých kulisách, vyplují napovrch. T éměř jistě se tak stane u deseti procent populace, jež trpí některou fóbií, z nichž nejčastější je právě obava ze stísněného prostoru. Strach z létání si vybírá oběti také u lidí, u nichž se projevuje úzkost z neznámého - a to se přihodí alespoň jednou za život polovině z nás. »Svou roli hraje strach ze smrti znásobený ovšem hrůzou z toho, že netušíme,jaké umírání nás při takové havárii čeká. Každá záhadná nejistota totiž člověka děsí,« konstatuje psychiatr Praško. »Proto si v duchu říkáme: Kdybych aspoň věděl, že hned omdlím...«Někdejší fotoreportér Mladé fronty Emil Fafek nestoupal po schůdkách k otevřenému túčku jinak než ve stavu notně podroušeném, ač jinak alkohol k jeho životním souputníkům nepatřil. Před cestou jej však do sebe vléval tak jako jiní urologický čaj: s odporem, leč s nadějí. Nebyl koneckonců jediným vyznavačem této léčebné metody. »Už při vstupu do letadla obvykle poznáme, kdo z cestujících zvolil tuto kompenzaci strachu,« tvrdí Hana Pešková, jež létá jako palubní průvodčí ČSA od roku 1978. »Jedna sklenička asi není na škodu, dvě tři ale už zadělávají na potíže. V e velmi suchém vzduchu dostane totiž pasažér ještě větší žízeň, další pití ovšem vyvolá nadměrné pocení a často i celkovou slabost.« I ten nejlevnější špiritus se může nečekaně prodražit. Anály některých zahraničních leteckých společností již zaznamenaly případy,kdy pilot nuceně přistál pouze proto, aby na nejbližším letišti vysadil agresivního cestujícího, kterého se posádce navzdory všem školením i zkušenostem nepodařilo zpacifikovat. Ani tichá zbraň proti strachu - prášek na spaní - není bez chyb, a to zejména při dálkových letech. T akový rohypnol vás sice stoprocentně na pár hodin přestěhuje z roztřeseného křesla, nad nímž se tu a tam objeví výstražný a tedy nervy drásající signál »Připoutejte se«, třeba na bezpečnou havajskou pláž, zároveň však znehybní nohy natolik, že si můžete přivodit bolestivý zánět žil, v horším případě krevní embolii. Slupnout diazepam nebo se přimáznout je podle názoru doktora Jána Praška každopádně řešením krátkozrakým už proto, že nezažene strach jednou provždy. Další cesta znamená stejné trápení: žaludek se sevře, ruce se začnou potit, hlava bolet, slzy drát do očí...»Před svou první cestou na A ustralia Open jsem se mohl zbláznit strachem,« přiznává tenista Bohdan Ulihrach, který ročně absolvuje až šedesát letů. »Pokaždé jsem šílel ze všech těch zvuků, ale hlavně při sebemenší turbulenci. Když jednou při letu do V ídně nešel vytáhnout podvozek a v uličce se objevil kapitán, byl jsem na infarkt.« Ulihrachovy obavy prý zmizely díky posádkám, jež vyděšeného světoběžníka několikrát vzaly do kokpitu, kde mu piloti mnohé vysvětlili a předvedli několikanásobné jištění přístrojů. Stejného pozvání se však m ůže nadít i pasažér neznámého jména i tváře. Do běžného repertoáru posádky patří lehké sedativum, ledové obklady a držení roztřesené ruky. T ím pravým požehnáním je ovšem soused, který s trpícím proklábosí čas od startu do cíle a odpoutá tak jeho pozornost od vrzání, houpání, kymácení, blikání... Existuje však i jiný způsob, jak se navždy zbavit obav z cestování pod oblaky: absolvovat speciální víkendový kurs. Německá Lufthansa, patřící na tomto poli k nejzkušenějším, poprvé nabídla tuto možnost v roce 1981. Dnes má na kontě více než 800 seminářů se 7500 účastníky jak v Německu, tak v Belgii, Španělsku, Lucembursku a Itálii. 81 procent z nich po čase konstatovalo, že se jejich obavy výrazně snížily, 45 procent se jich zbavilo úplně. Dvoudenní program neobnáší nic převratného. S psychologem může každý probrat důvody i projevy svého strachu a naučit se některé protistresové techniky jako třeba dýchání, pilot Lufthansy rozšifruje nejčastější zvuky doléhající k pasažérovu uchu. V neděli si pak všichni v doprovodu psychologa udělají výlet některou z domácích linek, během něhož si prohlédnou pilotní kabinu i prostory za závěsy vyhrazené stevardům. Kdo chce do boje proti vlastní nejistotě investovat ještě víc než kolem 1200 marek, m ůže zvolit individuální program. V jeho rámci usedne pod vedením zkušeného pilota dokonce i do cvičného pilotního simulátoru (trenažéru). T rpící dámy jistě více potěší fakt, že sympatický elegán v tmavomodré uniformě se zlatými prýmky,plný pochopení pro lidské slabosti je neopustí ani během opravdového letu. Držení ruky je bezpochyby v ceně.