Letošní nejkrásnější žena vesmíru je z Botswany

Štáb Miss Botswany upravuje Mpule Kwelagobeovou krátce po jejím vyhlášení Miss Universe Miss Botswany Mpule Kwelagobeová se právě dozvídá, že se stala Miss Universe Novopečená Miss Universe Mpule Kwelagobeová z Botswany zdraví diváky

Korunku nejkrásnější ženy vesmíru převzala Kwelagobeová, která se chce stát elektroinženýrkou, z rukou její dosavadní držitelky Wendy Fitzwilliamové, pocházející právě z Trinidadu a Tobaga. Poslední Miss Universe tohoto století reagovala na své zvolení šokem, překvapením a nakonec radostným smíchem.Letošní vítězka získává plat 40.000 dolarů a luxusní apartmá v New Yorku na dobu svého ročního kralování, od sponzorů pak dalších 22.500 dolarů v hotovosti, výukový program zaměřený na její kariéru a samozřejmě kolekci šatů, šperků, zavazadel a kosmetiky.Miss Universe byla vybrána z pěti finalistek, královen krásy z Filipín, Španělska, Jižní Afriky a Venezuely. Jejich postup do finále oznámil hostitel večera Jack Wagner, známý z televizního seriálu Melrose Place, který právě ukončil svou dlouhou pouť po obrazovkách amerických televizorů.Podle organizátorů sledovalo cestu Kwelagobeové k trůnu Miss Universe v přímém televizním přenosu kolem 2,5 miliardy diváků na celém světě. Korunovace se odehrávala v upraveném hangáru na heliportu bývalé americké námořní základny v Chaguaramas, kam byla přemístěna z restaurace Pier One, kde se původně mělo finále konat. K tomuto opatření donutily ředitele slavnostní akce obavy o bezpečnost krásek poté, co byl na původně určeném místě zabit elektrickým proudem elektrikář Moonilal Hardeen.